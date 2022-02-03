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Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu - Son Dakika

Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu

03.02.2022 23:18

İstanbul'daki bazı kafe ve restoranlar tarafından başlatılan yeni uygulama tepki çekti. Müşterilerin az para vererek kafede daha fazla vakit geçirmesini önlemek isteyen bazı restoran sahipleri, ilk siparişe 30 TL şartı koydu. Ayrıca 6 saat içerisinde ikinci sipariş de zorunlu hale getirildi. Fakat restoran sahipleri, bunun sadece bir hatırlatma olduğunu söylüyor.

Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşanıyor. İstanbul'da bazı restoran ve kafe sahiplerinin hayata geçirdiği uygulama ise tepki çekti.

30 TL ŞARTI KOYDULAR

Restoran ve kafe sahipleri, az ücret ödeyerek saatlerce kafede oturanlara karşı hatırlatma yapma amacıyla ilk sipariş için 30 TL şartı koydu. Masalara bırakılan notlarda "Masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlıdır, asgari tüketim 30 TL'dir" yazıldı.

6 SAAT İÇERİSİNDE İKİNCİ SİPARİŞ

Kafe sahipleri, ikinci siparişi vermeden saatlerce oturanlara hatırlatma yaptıklarını ve kronometre tutmadıklarını belirtti. Ancak vatandaşlar bunun psikolojik baskı olduğunu belirterek, uygulamaya tepki gösterdi.

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Türk Lirası, Enflasyon, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu - Son Dakika
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