Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşanıyor. İstanbul'da bazı restoran ve kafe sahiplerinin hayata geçirdiği uygulama ise tepki çekti.
Restoran ve kafe sahipleri, az ücret ödeyerek saatlerce kafede oturanlara karşı hatırlatma yapma amacıyla ilk sipariş için 30 TL şartı koydu. Masalara bırakılan notlarda "Masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlıdır, asgari tüketim 30 TL'dir" yazıldı.
Kafe sahipleri, ikinci siparişi vermeden saatlerce oturanlara hatırlatma yaptıklarını ve kronometre tutmadıklarını belirtti. Ancak vatandaşlar bunun psikolojik baskı olduğunu belirterek, uygulamaya tepki gösterdi.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu - Son Dakika Ekonomi