Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu

Araç sahipleri dikkat! LPG otogaza zam geldi, işte illere göre yeni fiyatlar

En yeni seçim anketine Kılıçdaroğlu damgası! İkinci turda aldığı oy çok konuşulacak

Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşanıyor. İstanbul'da bazı restoran ve kafe sahiplerinin hayata geçirdiği uygulama ise tepki çekti.

30 TL ŞARTI KOYDULAR

Restoran ve kafe sahipleri, az ücret ödeyerek saatlerce kafede oturanlara karşı hatırlatma yapma amacıyla ilk sipariş için 30 TL şartı koydu. Masalara bırakılan notlarda "Masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlıdır, asgari tüketim 30 TL'dir" yazıldı.

6 SAAT İÇERİSİNDE İKİNCİ SİPARİŞ

Kafe sahipleri, ikinci siparişi vermeden saatlerce oturanlara hatırlatma yaptıklarını ve kronometre tutmadıklarını belirtti. Ancak vatandaşlar bunun psikolojik baskı olduğunu belirterek, uygulamaya tepki gösterdi.