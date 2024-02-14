Türkiye'de Tavuk Eti Üretimi Azalırken, Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de Tavuk Eti Üretimi Azalırken, Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı

Türkiye\'de Tavuk Eti Üretimi Azalırken, Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 200 bin 333 tona geriledi. Ancak tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 artışla 1 milyar 855 milyon 505 bin adede çıktı. Kesilen tavuk sayısı ve hindi eti üretimi ise düşüş gösterdi.

14.02.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 200 bin 333 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 6,3 artışla 1 milyar 855 milyon 505 bin adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta 200 bin 333 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti ve üretim yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı.

Türkiye'de aralıkta 1 milyar 855 milyon 505 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 6,3 yükseliş gözlemlendi.

Geçen yılın aralık ayında 108 milyon 926 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Aralık 2022'de 109 milyon 862 bin seviyesindeydi.

Söz konusu ayda hindi etinin 4 bin 512 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 1,5 düşüş görüldü.

Ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7, hindi eti üretimi yüzde 11,3, tavuk eti üretimi yüzde 3,7 azalırken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aralık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Tavuk Eti Üretimi Azalırken, Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 11:25:55. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Tavuk Eti Üretimi Azalırken, Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement