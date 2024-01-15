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Türkiye'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı - Son Dakika
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Türkiye'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 202 bin 143 tona ulaştı. Aynı dönemde tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 3,5 artış göstererek 1 milyar 797 milyon 226 bin adede çıktı. Kesilen tavuk sayısı ise geçen yılın aynı dönemiyle aynı seviyede kaldı. Ocak-kasım döneminde ise tavuk eti üretimi yüzde 3,9 azalırken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 artış kaydetti.

Türkiye\'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı
15.01.2024 - 10:37,  Güncelleme: 10:45
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Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 202 bin 143 tona, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 3,5 yükselerek 1 milyar 797 milyon 226 bin adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2023 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda 202 bin 143 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti ve üretim yıllık bazda yüzde 1 arttı.

Türkiye'de kasımda 1 milyar 797 milyon 226 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 3,5 yükseliş gözlemlendi.

Geçen yılın kasım ayında 109 milyon 601 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Kasım 2022 ile aynı seviyede kaldı.

Söz konusu ayda hindi etinin 4 bin 251 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 4,3 düşüş görüldü.

Ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2, hindi eti üretimi yüzde 12,2, tavuk eti üretimi yüzde 3,9 azalırken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 artış kaydetti.

Kaynak: AA
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