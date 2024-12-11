Türkiye'de Teknoloji Yatırımları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Teknoloji Yatırımları Artıyor

Türkiye\'de Teknoloji Yatırımları Artıyor

Sanayi Bakanı Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde yatırımın son 5 yılda 1 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

11.12.2024 13:47
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'de teknoloji ve teknoloji girişimciliği alanında yapılan yatırımlar da girişimlerimize paralel olarak büyüyor. 2010-2019 arası dönemde yılda ortalama 66 milyon dolar teknoloji girişimlerine yatırım yapılıyorken, son 5 yılda bu ortalamayı 1 milyar doların üzerine yükselttik." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen Take Off İstanbul, 2018'den bu yana uluslararası yatırımcıları, küresel teknoloji liderlerini ve dünyanın dört bir yanından başarılı girişimleri İstanbul'da buluşturuyor.

Bu kapsamda bu yıl düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Bakan Kacır, organizasyonun önemine işaret ederek, Türkiye'de teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve ilerlemeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son 22 yılda Türkiye'nin, teknoloji ekosistemini geliştirerek yüksek teknoloji ve inovasyon odaklı bir geleceğe yönelmek için güçlü temel oluşturduğunu dile getiren Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin teknoloji vizyonunun somut bir ifadesi olduğunu söyledi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin şu an büyüme ve olgunlaşma evresine girdiğine dikkati çekerek, sağlanan başarıları diğer sektörlere de yaymak için çalıştıklarını anlattı.

"Türkiye, muazzam bir hızla Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna devam ediyor"

Açılış konuşmalarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kacır, etkinliğin sadece Türkiye'nin değil bölgenin en büyük teknoloji girişimciliği etkinliği olduğunu, buna İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile yürüttükleri etkinliğin 60 paydaş kuruluşla gerçekleştirildiğini bildiren Kacır, şöyle konuştu:

"Dünyanın dört bir yanından 1000'den fazla teknoloji girişimcisinin başvurduğu etkinliği bu yıl 23 ülkeden 250 teknoloji girişiminin katılımıyla ve yine dünyanın dört bir yanından 100'den fazla teknoloji yatırımcısının, girişim sermayesi fon yöneticisinin iştirakiyle icra ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde küresel merkez haline getirmek. Türkiye 104 teknoparkta, 11 binden fazla teknoloji girişimiyle, 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkeziyle, 300 bine yakın AR-GE insan kaynağıyla, yılda 16 milyar doların üzerinde AR-GE harcamasıyla, inovasyon alanında muazzam bir hızla Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna devam ediyor."

"Take Off Teknoloji Girişimciliği Zirvesi de hem İstanbul'umuzun hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğuna değer katıyor. " diyen Kacır, şöyle devam etti:

"Burada teknoloji girişimlerinin yenilikçi iş fikirlerini nasıl büyüttüklerini, adım adım küresel sahneye nasıl çıktıklarını, bu alanda çalışmalarını nasıl sürdürdüklerini büyük bir iftiharla müşahede ediyoruz. Türkiye'de teknoloji alanında, teknoloji girişimciliği alanında yapılan yatırımlar da girişimlerimize paralel olarak büyüyor. 2010-2019 arası dönemde yılda ortalama 66 milyon dolar teknoloji girişimlerine yatırım yapılıyorken, son 5 yılda bu ortalamayı 1 milyar doların üzerine yükselttik, 15 misline çıkarmış olduk."

"Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmuş olması"

Teknoloji alanında Türkiye'de gerçekleşen rakamların alınan mesafeyi somut şekilde gösterdiğine dikkati çeken Kacır, "Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmuş olması ve aralarından 100 teknoloji girişiminin milyar dolar değeri aşarak Unicorn, bizim deyimimizle Turcorn statüsüne erişmesi." ifadelerini kullandı.

Kacır, bu alanda yapılan çalışmaları ve konulan hedefleri çok kıymetli gördüklerini belirterek, büyüyen, küreselleşen girişimlerin, kendi içlerinden onlarca, yüzlerce yeni teknoloji girişiminin doğmasına da vesile olduğunu kaydetti.

Dünyayı yenilikçi teknolojilerin değiştirip dönüştürdüğüne dikkati çeken Kacır, "Ve bütün bu yenilikçi teknolojileri, yeni doğan, hızla büyüyen teknoloji girişimleri dünyaya sunuyor. Bu anlamda biz Türkiye'de teknoloji girişimciliğini aslında kalkınma modelimizin ayrılmaz bir parçası, hatta Türkiye'nin yeni dönemde başarı hikayesinin öncü alanı olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, etkinlik çerçevesinde fuaye alanındaki stantları da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Etkinlikler, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Teknoloji Yatırımları Artıyor - Son Dakika

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