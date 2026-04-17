Türkiye'de Telefon Kullanımı Düşüyor

17.04.2026 11:38
Mobil iletişim teknolojilerinin gelişimi, sabit ve ankesörlü telefon kullanımını yüzde 32 azalttı.

Mobil iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanımı azalan sabit telefon ve ankesörlü telefon sayısı, son 5 yılda yüzde 30'dan fazla geriledi.

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) elektronik haberleşme verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de vatandaşların uzaktan iletişim kurma şekilleri yıllar içerisinde önemli değişim gösterdi.

Gelişen teknolojiyle birlikte birçok özelliğe sahip mobil telefonların üretilmesi ve kullanımının yaygınlaşması, iletişimde kırılma yarattı.

Böylece, Türkiye'deki mobil abone sayısı 2021'de 86,3 milyon iken 2025'te 99,7 milyona ulaştı.

Mobil iletişimdeki bu artış, sabit ve ankesörlü telefonların kullanımını azalttı.

Bu kapsamda, geçmişte şehir merkezleri, otobüs terminalleri, şehir meydanları ve önemli binaların önlerinde yaygın olarak bulunan ankesörlü telefonlar, şimdi daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri yerleşkelerinde ve cezaevlerinde kullanılıyor.

Türkiye genelinde 2014'te 83 bin 283 ankesörlü telefon bulunurken bu sayı 2021'de 45 bin 695'e kadar geriledi. Ankesörlü telefon sayısı, 5 yıllık dönemde azalmaya devam ederek 2025'te 31 bin 175'e düştü.

Böylece 5 yılda ankesörlü telefon sayısı yaklaşık yüzde 32 azaldı.

Sabit telefon abone sayısı da geriledi

Ankesörlü telefonlara benzer şekilde sabit telefonların kullanımı da azalış gösterdi.

Türkiye'de 2014'te 12 milyon 445 bin 582, 2021 sonu itibarıyla 12 milyon 264 bin 321 olan ankesörlüler hariç sabit telefon abone sayısı, 10 milyonun altına indi.

Bu sayı 5 yılda yüzde 32 azalarak 2025 sonunda 8 milyon 359 bin 681 olarak kayıtlara geçti.

Böylece ülkedeki ankesörlü ve sabit telefon abone sayısı da 5 yılda yaklaşık yüzde 32 azalarak 2025 yılı sonunda 8 milyon 390 bin 856 oldu.

Türkiye'deki son 5 yılda sabit telefon abone ve ankesörlü telefon sayılarına ilişkin veriler şöyle:

Sabit TelefonAnkesörlü Telefon
202112.264.32145.695
202211.155.52342.456
20239.887.37638.158
20248.990.07336.224
20258.359.68131.175

Kaynak: AA

Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:47
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Aileleri çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Aileleri çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz
11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
