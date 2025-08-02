Türkiye'de Turizm Geliri ve Hediyelik Eşya Harcamaları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Turizm Geliri ve Hediyelik Eşya Harcamaları Rekor Kırdı

02.08.2025 11:14
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Turistler, 2023'ün ilk yarısında hediyelik eşyalar için 1 milyar dolardan fazla harcama yaptı.

Türkiye'yi ziyaret eden turistler, yılın ilk yarısında hediyelik eşyalar için 1 milyar 48 milyon 518 bin dolarlık harcama yaparak rekor kırdı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde 25 milyar 778 milyon 39 bin dolar turizm geliri elde edildi.

Söz konusu gelir geçen yıla kıyasla yüzde 7,6 artarken yılın ilk yarılarındaki en yüksek turizm geliri olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısı ise 6 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artarak 25 milyon 533 bini aştı.

Hediyelik eşya harcamaları 1 milyar dolardan fazla

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin hediyelik eşya harcamalarında da bu yılın ilk yarısında rekor kırıldı.

Turistler, geçen yılın ocak-haziran döneminde söz konusu ürünlere 904 milyon 396 bin dolar harcarken söz konusu tutar bu yılın ilk 6 ayında yüzde 15 artış gösterdi.

Buna göre; Antalya, Muğla ve İstanbul gibi turistik şehirlere akın eden milyonlarca insan, ilk 6 ayda 1 milyar 48 milyon 518 bin dolarlık hediyelik eşya aldı.

İlk 6 aylık dönemler incelendiğinde bu tutar, bugüne kadarki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin kentlerini ve kültürünü simgeleyen magnetlerden halı ve kilime, Türk lokumu ve çerezden tekstile kadar farklı ürünler dünyanın dört bir yanına götürülmüş oldu.

Turistler en çok yeme-içme üzerine harcama yaptı

Turizm gelirleri harcama türlerine göre incelendiğinde, turistlerin ilk 6 ayda en çok yeme-içme sektöründe harcama yaptığı görüldü.

Türkiye, turistlerden yeme-içme kategorisinde 5 milyar 427 milyon 718 bin dolar gelir elde ederken bunu 4 milyar 573 milyon 740 bin dolarla diğer mal ve hizmet harcamaları takip etti.

Turistlerin yerli uluslararası ulaştırma harcamaları 3 milyar 544 milyon 208 bin dolar, giyecek ve ayakkabı harcamaları ise 2 milyar 693 milyon 516 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 6 ayında turistlerin türlerine göre harcama verileri şöyle:

Harcama TürleriHarcama (Bin Dolar)
Yeme-İçme5.427.718
Diğer Mal ve Hizmetler4.573.740
Yerli Uluslararası Ulaştırma3.544.208
Giyecek ve Ayakkabı2.693.516
Konaklama2.621.724
Sağlık1.392.762
Ulaştırma (Türkiye İçi)1.284.425
Hediyelik Eşya1.048.518
Diğer Harcamalar831.706
Spor, Eğitim, Kültür312.681
Tur Hizmetleri48.446

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Turizm Geliri ve Hediyelik Eşya Harcamaları Rekor Kırdı - Son Dakika

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