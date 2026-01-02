Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
02.01.2026 14:23
Honda, Ocak 2026 fiyat listesini yayımlarken Türkiye otomotiv pazarında dikkat çeken bir karara imza attı. Yıllardır satış rekorları kıran Civic modeli, Ocak 2026 itibarıyla ürün gamından çıkarıldı. Marka "sedan talebindeki düşüşü" gerekçe gösterirken, kulislerde kararın arkasında yüksek gümrük vergilerinin olduğu konuşuluyor.

Japon otomotiv devi Honda, yeni yılın ilk fiyat listesini yayımladı. Ancak kamuoyunun dikkatini fiyat artışları değil, markanın Türkiye pazarına dair aldığı radikal karar çekti. Honda, uzun yıllardır Türkiye'de en çok tercih edilen modellerinden biri olan Civic'in satışlarını durdurduğunu duyurdu.

"SEDAN TALEBİ AZALDI"

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede kararın, tüketici alışkanlıklarındaki değişimlere dayandığı belirtildi. Açıklamada, dünya genelinde ve Türkiye'de sedan gövde tipine olan ilginin düşüş eğiliminde olduğu vurgulanarak, değişen pazar koşulları nedeniyle Civic modelinin bir süreliğine ürün yelpazesinden çıkarıldığı ifade edildi.

GÜMRÜK VERGİSİ NEDENİYLE BU KARAR ALINDI İDDİASİ

Öte yandan sektör kulislerinde, bu kararın arkasında ekonomik gerekçelerin bulunduğu konuşuluyor. Civic'in Türkiye'ye ithal olarak gelmesi ve bu araçlara uygulanan yüzde 25 oranındaki ilave gümrük vergisi, modelin rekabetçi fiyat avantajını kaybetmesine neden oldu. Maliyet artışının, Honda yönetiminin satışları durdurma kararında etkili olduğu tahmin ediliyor.

11 AYDA 14 BİN 688 ARAÇ SATTI

Honda'nın 2025 yılının 11 ayında toplam 14 bin 688 araç satışı gerçekleştirdiği belirtildi. Aynı dönemde Japon rakiplerinden Toyota'nın 80 bin 477 adet, Nissan'ın ise 26 bin 899 adet satış yaptığı kaydedildi.

1987'DEN BU YANA TÜRKİYE'DE

Honda Civic'in Türkiye'deki geçmişi ise oldukça eskiye dayanıyor. Civic modelleri 1987 yılından bu yana Türkiye yollarında yer alırken, özellikle 1996 modelinden itibaren geniş bir kullanıcı kitlesi oluşturduğu biliniyor.

