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Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti! - Son Dakika

Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti!

05.01.2022 08:31
Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dövizdeki oynaklığın, borcunun büyük kısmı hedge edilmemiş büyükşehir belediyelerinin sürdürebilir borçlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

BloombergHT'nin haberine göre Fitch, negatif operasyonel ortamın, özellikle de devam eden yüksek döviz oynaklığının, önemli ölçüde hedge edilmemiş borç pozisyonlarına sahip Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin borç sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

İSTANBUL, İZMİR VE ANTALYA'YA DİKKAT

Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77'si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.

BORCUN HEDGE EDİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hedge etmek, finansal veya ticari faaliyetler sırasında oluşacak fiyat hareketlerine karşı korunmak için yapılan işlemlerdir. Hedging işlemi ile alınan risk sıfırlanabilir veya sınırlandırabilir ve kâr sabitlenebilir. Hedge işlemi döviz riskleri için yapılabileceği gibi, emtia, faiz ve hisse senedi için bile yapılabilir.

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Fitch Ratings, İstanbul, Antalya, İflas, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti! - Son Dakika
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