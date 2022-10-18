Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük - Son Dakika
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Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük

18.10.2022 22:17

Türkiye'de yükselen enflasyon gündemdeki yerini korurken, Metropoll'un son anketinde vatandaşa "Ekonomi iyi mi yoksa kötü mü yönetiliyor?" sorusu yöneltildi. Kötü diyenlerin oranı yüzde 62 olurken, iyi diyenlerin oranı yüzde 36 çıktı. 5 ay önce ise ekonominin kötü yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 77, iyi yönetiliyor diyenlerin oranı ise yüzde 20 olarak belirlenmişti.

Türkiye'de artan enflasyon ve hayat pahalılığı gündemdeki en önemli konu olarak yerini koruyor. Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anketinde katılımcılara "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

"İYİ YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNENLER YÜZDE 16 ARTTI"

Sonuçlara göre beş ay önce ekonomin kötü yönetildiğini düşünenler yüzde 77'den yüzde 62'ye düştü. İyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 20'den yüzde 36'ya yükseldi.

Vatandaşa 'Ekonomi nasıl?' diye soruldu! 5 ay önceki sonuçla şimdi arasında dağlar kadar fark var

"AK PARTİ'YE GERİ DÖNÜŞLERİN ARKASINDAKİ FAKTÖR BU"

Araştırma şirketinin kurucusu Ozer Sancar da sosyal medya hesabından "Beş ay önce halkın %77'si ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken bu ay bu oran %62'ye düşmüş. İyi yönetildiğini düşünenler %20 iken bugün %36'ya yükselmiş. Kararsızlar içindeki eski AKP'lilerin geri dönmesini sağlayan asıl faktörün bu olduğunu düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşa 'Ekonomi nasıl?' diye soruldu! 5 ay önceki sonuçla şimdi arasında dağlar kadar fark var
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Son Dakika Ekonomi Metropoll araştırma vatandaşa 'Ekonomi nasıl?' diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük - Son Dakika
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