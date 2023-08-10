Türkiye'deki kredi kartı sayısı rekor seviyede - Son Dakika
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Türkiye'deki kredi kartı sayısı rekor seviyede

10.08.2023 11:32

Türkiye'de Haziran itibariyle kredi kartı sayısı 108,3 milyona adede ulaştı. Kredi kartı sayısı iki yılda 28,5 milyon artış gösterdi. Türkiye'deki kredi kartları uç uca eklendiğinde boyu dünyanın en yüksek dağı olan Everest'i geçen bir uzunluğa sahip oluyor.

Türkiye'de kredi kartı kullanımı pandemiden sonra yaygınlaştı. Online alışverişlerin çoğalması, tüketim harcamalarını ertelemeli olarak geri ödeme isteği kredi kartlarına ilgiyi artırdı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden elde edilen bilgilere göre; Türkiye'deki kredi kartı sayısı son iki yılda 28,5 milyon artış gösterdi. Haziran 2021'de 79,8 milyon adet olan kredi kartı sayısı, Haziran 2023'te 108,3 milyona yükseldi. İki yıllık yükseliş yüzde 35 oldu.

KREDİ KARTI HARCAMALARINDAKAT ARTIŞ

Kredi kartı sayısındaki artış paralel olarak harcama tutarlarına da yansıdı. Kredi kartıyla harcamalar iki yılda 4 kat arttı. 2021 Haziran'da 128 milyon 617 bin lira olan kredi kartı harcama tutarı, 2023 Haziran ayında 514 milyon 900 bin lira olarak gerçekleşti.

108 BİN FUTBOL SAHASI KADAR

Türkiye'deki kredi kartı verileri incelendiğinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkıyor. Türkiye'deki kredi kartları uzunlukları baz alındığında ilginç kıyaslamalar yapılabiliyor. Örneğin, Haziran ayı itibariyle Türkiye'deki kredi kartları uç uca eklendiğinde 9,7 km olarak ölçülebilir. Bu uzunluk dünyanın en yüksek dağı olan Everest'ten yaklaşık 1 km daha fazlasını ifade ediyor. Kredi kartlarının boyu 108 bin futbol sahasının uzunluğu kadar da ölçülebiliyor.

KART SAYILARI HAZİRAN VERİLERİ

Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 108,3 milyon, banka kartı sayısı 178,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 79,8 milyon adet oldu. Toplam kart sayısı ise 366,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Kaynak: İHA
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