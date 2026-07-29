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Türkiye'den DTÖ Raporuna Tepki

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Ticaret Bakanlığı, DTÖ raporundaki değerlendirmelerin paylaşılmadığını belirtti ve hukuki süreç başlatacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli tarafından, Türkiye'nin otomotiv ithalatı tedbirlerine yönelik hazırlanan rapordaki bazı değerlendirmelerin paylaşılmadığını belirterek, raporun nihai nitelik taşımadığını ve hukuki gözden geçirme süreçlerinin işletileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyada son yıllarda gelişen yeni teknolojiler, artan korumacılık eğilimleri ve büyük ekonomiler arasında yoğunlaşan küresel rekabet ve dengesizliklerin, dış ticaret politikalarının milli ekonomi ve sanayi altyapısının korunması için hassasiyetle yürütülmesini zorunlu kıldığı bildirildi.

İthalatta haksız ticaret uygulamalarının yerli ve milli üretim üzerinde oluşturduğu baskılar ile sanayi üretiminin sürdürülebilirliğinin, Türkiye için de dikkatle yönetilmesi gereken bir sürece işaret ettiği aktarılan açıklamada, Türkiye'nin ticaret politikası araçlarını etkin şekilde kullanırken yerli ve milli sanayiyi haksız ticarete karşı koruyan, yeni gelişen sanayi kollarında üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesini gözeten, ihracatçıların rekabet gücünü destekleyen ve tüketici güveni ile refahını sağlayan dengeli bir yaklaşım izlediği vurgulandı.

"Türkiye'nin uygulamaları makul olarak değerlendirildi"

Ülke ekonomisi için stratejik önem taşıyan otomotiv sektöründeki artan haksız rekabet şartları altında, sektörde yerli üretimin devamı ve özellikle elektrikli araçlara geçiş sürecinde yeni teknolojilere uyum kapasitesinin desteklenmesi ile tüketici güvenliği ve kamu sağlığının korunması hedefleri doğrultusunda, uluslararası yükümlülükler de gözetilerek, otomotiv ithalatına yönelik çeşitli tedbirler hayata geçirildiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu tedbirlere ilişkin DTÖ nezdinde 2 yıl önce başlatılan Panel değerlendirmesi süreci sonucunda yayımlanan raporda, Türkiye'nin uygulamalarının sağlık, çevre ve tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler çerçevesinde makul olarak değerlendirildiğine dikkat çekildi. Alınan birkaç tedbirde, uygulama usul ve esasları açısından yerli üretimin korunması amacının belirleyici olduğu yönünde değerlendirmeye ve bazı tavsiyelere yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Panel raporunda, panele taşınan tedbirlerimizin bir kısmına ilişkin olarak ülkemiz lehine değerlendirme ve yorumlara da yer verilmiştir. Dünya ekonomisinin ve küresel otomotiv sanayisinin köklü bir değişimden geçtiği süreçte, ülkemizin yerli otomotiv sanayisini haksız rekabete karşı koruyan, tüketici güvenliği ve refahını önceleyen tedbirlerimize ilişkin olarak DTÖ Paneli tarafından yöneltilen bazı değerlendirmeler ülkemizce paylaşılmamaktadır. Zira Panel raporunun, son 30 yıldaki teknolojik gelişmeleri ve özellikle otomotiv sektörünün elektrifikasyona dönüşümünü dikkate almayan unsurlar barındırdığı açıktır."

"Ülkemiz hukuki gözden geçirme hakkını kullanacak"

Türkiye'nin DTÖ'nün kurucu üyelerinden biri ve kurallara dayalı, öngörülebilir ve açık çok taraflı ticaret sisteminin güçlü bir savunucusu olduğu hatırlatılan açıklamada, aşırı sübvansiyon ve fazla kapasitelerle uluslararası rekabet ortamını bozan ve çok taraflı ticaret sisteminin sağlıklı işleyişini olumsuz etkileyen uygulamalar karşısında, üretimin ve milli ekonominin sürdürülebilirliğini teminen, ticaret politikası araçlarının etkin biçimde kullanılmasının tüm DTÖ üyeleri açısından meşru ve gerekli görüldüğü ifade edildi. Son dönemde DTÖ üyesi birçok ülkenin aldığı tedbirler ve DTÖ nezdinde artan uyuşmazlıkların da ülkelerin bu yöndeki haklı kaygılarını ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya Ticaret Örgütü hukuk sistemi kapsamında bir panel raporu kesinlikle nihai bir nitelik taşımamaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz, hukuken isabetli bulunmayan hususlara ilişkin olarak, DTÖ mekanizmaları çerçevesinde üye ülkelere tanınan gerekli hukuki gözden geçirme süreçlerini işletme hakkını kullanacaktır."

Açıklamada, konuya ilişkin olarak tüm DTÖ üyesi ülkelerle dengeli ve adil ticaret perspektifi çerçevesinde, istişarelerin sürdürüldüğü de aktarıldı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den DTÖ Raporuna Tepki - Son Dakika

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