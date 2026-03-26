Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den DTÖ'ye Yatırım Anlaşması Açıklaması

26.03.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması'na itirazını kaldırdığını açıkladı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin, "Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması"na ilişkin itirazını kaldırdığını açıkladı.

Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen konferanstaki konuşmasında, Türkiye'nin, söz konusu anlaşmaya mevcut haliyle taraf olmayacağını ancak süreci engellemeyeceğini belirtti.

Bakan Bolat'ın açıklaması bütün katılımcılar tarafından alkışlandı.

DTÖ'nün kuruluşundan 30 yıl sonra Afrika'da toplanmasının tarihi bir an olduğunu ifade eden Bolat, ev sahipliği için Kamerun'a teşekkür etti.

Küresel ticaret sisteminde artan jeopolitik gerilimlere dikkati çeken Bolat, DTÖ'nün yalnızca ticaret kurallarını değil, aynı zamanda küresel ekonomik düzende öngörülebilirliği ve adil erişimi sağlama işlevi gördüğünü vurguladı.

Yatırımların küresel büyüme açısından kritik rol oynayacağını belirten Bolat, "Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması"nın mevcut metninin bugünün gerçeklerini tam yansıtmadığını ve DTÖ'nün temel hedefleriyle örtüşmediğini söyledi.

Bu nedenle Türkiye'nin anlaşmaya taraf olmayacağını ifade eden Bolat, buna karşın özellikle Afrika ülkelerinin anlaşmaya verdiği önemin farkında olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik varlığına işaret eden Bolat, kıtayla ticaret hacminin yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını ve doğrudan yatırımların ise 15 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti.

Bolat, Türkiye'nin çekincelerini korumakla birlikte anlaşmanın DTÖ bünyesine dahil edilmesine engel olmayacağını belirterek, mevcut karara yönelik itirazın kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye'nin çok taraflı ticaret sistemine güçlü destek verdiğini vurgulayan Bolat, tüm üyelerle yapıcı şekilde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:45
Demet’in “Sen bir eve gel lan“ dediği eşi podyuma çıktı
Demet'in "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 16:08:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.