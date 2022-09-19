Türk balı 8 ayda yaklaşık 30 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk balı 8 ayda yaklaşık 30 milyon dolar kazandırdı

19.09.2022 11:36
Türk balı 8 ayda yaklaşık 30 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 29 milyon 982 bin dolara ulaştı.

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 29 milyon 982 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 8 ayında 57 ülkeye bal satıldığını söyledi.

Bu dönemde 11 bin 432 ton bal ihraç edilerek 29 milyon 982 bin 111 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 130, değer bazında yüzde 80 artış sağlandığını aktardı.

Kalyoncu, ABD, İspanya ve Almanya'nın en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu ifade ederek, "Bu dönem ABD'ye 11 milyon 31 bin 296, İspanya'ya 4 milyon 477 bin 118 ve Almanya'ya da 4 milyon 66 bin 311 dolarlık bal satıldı." dedi.

Bal ihracatında ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çeken Kalyoncu, Slovenya, Peru, Danimarka, Lübnan, Yemen, Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak, Venezuela, Barbados, Moritanya, Liberya, Bangladeş, Kuzey Makedonya, Tayvan ve Portekiz'e bu dönem bal satıldığını kaydetti.

Kalyoncu, ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu kaydederek, "Bal ihracatına güzel başlangıç yaptık ve bu doğrultuda son 4 ayı da ihracat artışıyla geçireceğimize inanıyoruz. Yıl sonu ihracatından beklentimiz yüksek." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti Emine Erdoğan: 'Sıfır atıkla mücadele deneyimlerimizi isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazırız' Emine Erdoğan: 'Sıfır atıkla mücadele deneyimlerimizi isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazırız' Erdoğan:  200 rehinenin takası konusunda bir mutabakat sağlandı Erdoğan:  200 rehinenin takası konusunda bir mutabakat sağlandı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk balı 8 ayda yaklaşık 30 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
12:48 Tutuklu Selahattin Demirtaş, Elazığ'daki afişlere tepki gösterdi
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 14:38:04. #1.13#
SON DAKİKA: Türk balı 8 ayda yaklaşık 30 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement