Türkiye'nin dış ticaretinde aylar sonra bir ilk - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin dış ticaretinde aylar sonra bir ilk

Türkiye\'nin dış ticaretinde aylar sonra bir ilk

Dünya, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin küresel ticarette büyük soruna neden olacağını tartışırken Türkiye'nin dış ticaretinde bir ilk gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat mart ayında yüzde 3,2 arttı. Bakan Bolat, tarihin en yüksek 2. Mart ayı ihracat rakamı elde edildiğini söyledi.

04.04.2025 11:12
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıkladı. Bakan Bolat "Mart ayında tarihimizin en yüksek ikinci Mart ayı ihracat rakamını elde ettik. 23.4 milyar dolar. Bu birinci müjdemiz. Yüzde 3.2'lik artış var" dedi.

Bakan Bolat, ABD'nin yeni gümrük vergilerini ilişkin, "Mayıs ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette ilave gümrük vergilerini konuşacağız. İhracatımızı artırmak için hazırlığımızı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyondaki düşüş bir miktar daha hızlanacaktır. Hizmetler sektöründeki katılıkların gevşemesiyle birlikte enflasyona yönelik hedefler başarılı olacaktır. Dış dünyada ticaret savaşları toz duman devam ediyor. Küresel ticaretin büyüme tahmini yüzde 3 oldu. 2 Nisan günü Trump yönetiminin ABD'nin yeni gümrük vergisi tarifesinde tüm dünya ülkelerine yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanması kararı alındı. Türkiye de yüzde 10 uygulanan ülkeler arasında yer aldı. İlave olarak Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere çok daha yüksek ilave gümrük vergileri getirildi. Biz Türkiye için uygulanan vergi için Mayıs ayı ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette bu konuları konuşacağız. Trump yönetimi müzakerelere açık olduğunu söyledi. Diğer ülkelere açıklanan vergilere ilişkin olarak önümüzdeki bir yıl fırtınalı bir dönem olacak. Karşılıklı ticaretimizi artırmak için canla başla TİM, DEİK ve diğer iş dünyası ekipleri olarak çalışmalarımızı hızlandırma kararı aldık. Bu yeni dönemde avantajlı duruma çevirmek için gayret içinde olacağız. Aynı zamanda da bu noktada diğer ülkelerin bizim ihraç pazarlarımızda ve Türkiye pazarında bizi zorlamaları karşısında tedbirlerimizi alacağız.

İHRACATTA TARİHİ ZİRVE

Mart ayında tarihimizin en yüksek ikinci Mart ayı ihracat rakamını elde ettik. 23.4 milyar dolar. Bu birinci müjdemiz. Yüzde 3.2'lik artış var. Aylık ihracatlarımızda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 5'inci ihracatıdır. Son 22 ayın 13'ünde aylık ihracat rekoru kırmış durumdayız. Yıllıklandırılmış son 12 ayda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık, 263.4 milyar dolar mal ihracatına ulaştık. Yıllıkta yüzde 2.1 artış demektir.

Bayramdan iki gün önce 28 Mart'ta 2 milyar 65 milyon dolar günlük ihracat yapıldı. 35 milyon dolar daha olsaydı en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşmış olacaktık.

"İTHALATIMIZDA KAYDA DEĞER ARTIŞ YOK"

İthalatımızda da yüzde 4.6'lık artış var, ithalatımızda 30.7 milyar dolar olarak ithalatımız gerçekleşti. Geçen yıl Mart ayında 30 milyar dolardı. Bunun en önemli sebebi doğal gaz ve LNG ithalatımızdaki miktar ve değer olarak artış olmuştur. Geçen yıl 1.4 milyar dolar olan ithalat bu sene 2.9 milyar dolar oldu. Enerji ve altın ithalatını düştüğümüzde ithalatımızda kayda değer artış yoktur. Yüzde 0.9 artış vardır.

Mart'ın dış ticaret açığı 7.3 milyar dolar oldu. Geçen yıl da 7.3 milyar dolardı. Altın ve enerjiyi hariç tuttuğumuzda yüzde 23 gerileme vardır dış ticarette. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76.3'tür.

İlk 3 ay itibarıyla ihracatımızda yüzde 2.5 artış var. 1 milyar 650 milyon dolar artış sağladık. İthalatımızda 3.9 milyar dolar artış var. Oradaki artış oranı yüzde 4.6.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Teknoloji, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin dış ticaretinde aylar sonra bir ilk - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Atalay k:
    Rakamsal olarak iyi bir veri olsa da bize giren girmeye devam ediyor 2 0 Yanıtla
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