Türkiye dün 1 milyon 66 bin 188 megavatsaat elektrik üretti - Son Dakika
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Türkiye dün 1 milyon 66 bin 188 megavatsaat elektrik üretti

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 66 bin 188 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 44 bin 713 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Saatlik en yüksek tüketim 48 bin 889 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 863 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 66 bin 188 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 44 bin 713 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 889 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 863 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 66 bin 188 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 44 bin 713 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 237 megavatsaat elektrik ihracatı, 853 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye dün 1 milyon 66 bin 188 megavatsaat elektrik üretti - Son Dakika

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