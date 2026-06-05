Türkiye Ekonomisi Zirveye Çıkıyor

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Ticarette Milli Vizyon Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel piyasalarda yaşanan şok dalgalarına karşı uygulanan ekonomi politikalarının başarıya ulaştığını vurgulayarak, " Türkiye'de yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı önceleyen program ve tedbirlerle Türkiye ekonomisini bugün dolar bazında 6 kattan daha fazla büyüterek 1 trilyon 639 milyar dolara yükseltme başarısını gösterdik" dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "Ticarette Milli Vizyon Zirvesi"nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ölçekte yaşanan hammadde, lojistik ve enerji krizlerinin dünya ekonomisinde ciddi sarsıntılar meydana getirdiğini belirtti. Enflasyondaki artış eğilimi ve arz kısıtlamalarının küresel piyasaları zorladığı bir dönemde Türkiye'nin yapısal adımlarla korunduğunu ifade eden Bolat, ekonomi yönetiminin kararlı duruşu sayesinde makroekonomik göstergelerde tarihi başarılar yakalandığının altını çizdi.

"Toplam ihracatı 396 milyar dolara ulaştıran bir hacme getirdik"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel şoklara karşı Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını şu sözlerle aktardı:

"Herkes için, hayat için, ekonomi, ticaret ve üretim için lazım olan bu çok önemli enerji ve hammadde kaynaklarının gerek bulunma riski, tedarik riski gerekse de fiyatlarındaki büyük artışlar ciddi şok etkiler meydana getirdi. Biz bu konularda, Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımızın 23 yıllık başkanlık ve liderliği altındaki bütün kadrolarımız ve hükümetlerimizle Türkiye'de yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı önceleyen program ve tedbirlerle Türkiye ekonomisini bugün dolar bazında 6 kattan daha fazla büyüterek 1 trilyon 639 milyar dolara yükseltme başarısını gösterdik. Yine aynı şekilde Mayıs sonu itibariyle 36 milyar dolar olan mal ihracatını 273,5 milyar dolara; hizmet ihracatını 14 milyar dolardan 122,5 milyar dolara, toplam ihracatı da 396 milyar dolara ulaştıran bir hacme getirdik."

"Kamu bankaları milli ekonomi ve devlet için ellerini taşın altına rahatlıkla koyuyorlar"

Finans sisteminin son 23 yılda güçlü ve istikrarlı bir performans sergilediğini hatırlatan Bakan Bolat, zorlu süreçlerde sorumluluk alan kamu bankalarının rolüne değinerek, "2000 ve 2001 yılı Türkiye'sinde 25 tane özel bankanın battığı, 4 kamu bankasının içinin boşaltılarak iflasa doğru sürüklendiği bir dönem yaşanmıştı. O zamanın ekonomisiyle Türkiye'ye 53 milyar dolar faturası çıkmıştı. Biz ise 23 yıldır bankacılık sistemimizde başarılı ve istikrarlı bir performans sergiliyoruz. Özellikle 2013'teki Gezi olaylarıyla başlayan darbe girişimleri, askeri ve kanlı darbe girişimleri, pandemi dönemi, deprem dönemi gibi çok zorlu süreçlerde ve de Türkiye'nin büyük altyapı ile mega projelerinin desteklenmesinde kamu bankalarının, katılım bankalarının hakkı gerçekten çok büyük, payı çok büyüktür. Sonuçta onlar ekonomi için, devlet için, milli ekonomi için ellerini taşın altına rahatlıkla koyuyorlar ve bu zaman diliminde de koydular" dedi.

"Hükümetimiz Eşel Mobil sistemiyle fiyat artışlarının yansımamasını mümkün kıldı"

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarına yansımasına değinen Bakan Bolat, enerjide arz tedariki sıkıntısı yaşanmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz enerjide arz tedariki sıkıntısı yaşamadık. Körfez Savaşı'ndan önce de bu son savaş sırasında da bunu yaşamadık. Birçok ülkede benzin kuyrukları oluştu, evden çalışma ve evden eğitim modellerine geçen ülkeler oldu. Hükümetimiz Eşel Mobil sistemini daha savaşın dördüncü gününde getirerek petroldeki, doğalgazdaki fiyat artışlarının vatandaşımıza ve sanayimize çok fazla yansımamasını mümkün kıldı. Dileğimiz; savaşsız, barış içinde, kalkınma yolunda harcanacak çabalarla tüm insanlığın huzur içinde yoluna devam etmesidir."

"Gübre ithalatında vergiyi sıfırladık, iç piyasayı korumak için ihracatı durdurduk"

Tarım sektörünün kriz ortamından etkilenmemesi adına tarımsal girdilerde stratejik adımlar atıldığını kaydeden Bakan Bolat, "İlk günden itibaren gübre ithalatında alınan yüzde 6 gümrük vergisini sıfırladık; gübre ithal etmek isteyen varsa rahatça getirebilsin diye. Çünkü gübre çok kıymetli, aranan bir ürün haline geldi. Yine gübre ihracatımızı, 'eve lazım olan dışarıya verilmez' anlayışıyla durdurduk. Antrepolarda olan 350 bin ton gübrenin de yurt dışına transit ticaretine izin vermedik. Bu şekilde gübre konusunda da tarım ürünlerinin üretimi konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşatmadık Allah'a çok şükür" diye aktardı.

"Kardeş İslam ülkelerinde böylesine bir ateşin olmasından çok rahatsızız"

Savaş gündemindeki belirsizliklerin bölge halkları üzerinde ciddi bir yorgunluk oluşturduğunu ifade eden Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah 'anlaşmaya çok yakın', akşam 'vuracağız', sabah 'görüşmeye başlıyoruz', akşam 'görüşmeler durduruldu' deniyor. Bu tür haberlerle gerçekten kamuoyu da yoruldu, İran toplumu da yoruldu, Körfez ülkelerindeki halklar da yoruldu. Biz kardeş İslam ülkelerinde böylesine bir ateşin olmasından çok rahatsızız. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, ekipleri ve kadroları yoğun bir şekilde barış için çaba sarf ediyorlar, Pakistan'la iş birliği yapıyorlar. Petrol ve doğalgaz fiyatlarının olması gereken noktalara geri gelmesi en büyük temennimizdir. Körfez'de halen 9 gemimiz kaldı, ulaştırma yetkililerimiz bu konuda temas içinde. Yılın 5 ayı geride kaldı; enerji faturasında ithalat yükü ve lojistik maliyetleri artmasına rağmen dış ticaretimizde ilk 5 ayda stabil, istikrarlı bir performans gösterdik. Umarız bu savaşa yol açanlar da artık savaşla amaçlara ulaşılamayacağını görüp barış yolunda bir karar verirler." - İSTANBUL