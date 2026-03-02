Türkiye Ekonomisinde Sanayi Yükseliyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yılına ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine dair, "Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor. 2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak" dedi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılına ilişkin GSYH verilerini değerlendirdi. Kacır, "Küresel gelişmeler, sanayi üretimi ve teknolojik yeterliliklerin ülke ekonomileri için kritik önemde olduğunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi, 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü. Sanayi katma değerimiz yüzde 2,9 ile son dört yılın en hızlı artışını kaydetti. Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor. 2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak. Uygun koşullu finansman programları, istihdam ve yatırım teşvikleri, dijital ve yeşil dönüşüm odaklı uygulamalar ile destekleyeceğimiz Türk sanayisi, Milli Teknoloji Hamlesi'nin ve Yerel Kalkınma Hamlesi'nin öncüsü olmayı sürdürecek" dedi.