Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 923 bin 713 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 743 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 919 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 113 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 923 bin 713 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 927 bin 743 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,97 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,2 ile doğal gaz ve yüzde 14,05 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 877 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 925 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.