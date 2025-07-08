Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 91 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 80 bin 361 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 624 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 816 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 91 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 80 bin 361 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 656 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 4 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.