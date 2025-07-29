Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 217 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 211 bin 488 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 59 bin 199 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 618 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 217 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 211 bin 488 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 711 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 982 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.