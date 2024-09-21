Türkiye Elma Üretiminde İkinci Sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Elma Üretiminde İkinci Sırada

Türkiye Elma Üretiminde İkinci Sırada

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin elma üretiminde dünyada 2. sırada olduğunu açıkladı.

21.09.2024 18:02
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'ÜRETİCİLERİMİZ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Karaman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha sonra bir elma bahçesinde hasada katıldı. Türkiye'nin elma üretiminde dünyada söz sahibi haline geldiğini belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin, elma üretiminde dünyada 2'nci sırada, ihracatta ise 7'nci sırada olduğunu söylemek istiyorum. Üreticilerimiz çok hızlı bir şekilde dünyada söz sahibi olmaya devam ediyor. Bizler elbette tarımsal üretimin pazarlama ayağının çok daha önemli olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bunun için de teknolojinin tüm unsurlarını uygulamanız gerekir. Buradaki üreticilerimiz bu teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili de çok ciddi bir mesafe katetmiş durumdalar. Sadece elmayı değil, onlar için üretilen teknolojiyi de ihraç eder durumdalar. Bizim tarımsal üretimin üretim planlaması olmak üzere, sözleşmeli üretim, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve diğer birçok unsuru önümüzdeki dönemde hem üretimimizin arttırılmasını hem de kendi ihtiyacımızın üzerindeki üretimin ihracata konu olması ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yumaklı, bir basın mensubunun şeker pancarıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Tarımsal üretim planlamasına kendi kanunları olan ürünleri dahil etmedik. Çünkü onların ayrı bir dinamiği var. Arkadaşlarımız bunları mevcut planlama süreci içerisinde dahil edecekler. Fiili bir dahil olmalı bunun dışında özellikle sadece nişasta bazlı şeker konusu değil. Ülkemizde 1,3 milyonun üzerinde biz gıda denetimi yapıyoruz. Burada vatandaşımızın hijyen açısından, sağlık açısından ya da farklı sebeplerle aleyhine olacak her durumu engellemek adına bu denetimlerimiz devam edecek. Bununla ilgili de denetimlerimiz oldu. Kusursuzluklar, uygunsuzluklar tespit edildi. Bunlara ilişkin de yaklaşık 600 milyon liralık bir idari para cezası kesildi. Bu firmalara hep söylüyoruz. Vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşması, en doğal hakkıdır. Bu hakka ulaşmakla ilgili hiçbir engeli biz tanımıyoruz ve devlet olarak, bakanlık olarak bunların üzerine gitmeye devam edeceğiz."

'42 İLDE 61 ORGANİZE TARIM BÖLGESİ BELİRLENDİ'

Konuşmasında kent tarımı uygulamalarına da değinen Bakan Yumaklı, "Bununla ilgili şehirlerin çeperlerinde tarımsal üretimin yapılmasını destekliyoruz. Bunun dışında özellikle jeotermal enerji olmak üzere, ki tarımsal üretimin en önemli girdilerinden birisi enerji, bunun kullanıldığı organize tarım bölgeleri belirlendi. 42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlendi. Organize tarım bölgeleri, şu anda içinde bulunduğumuz üretim merkezi gibi hem üretimin yapıldığı hem paketlemesinin ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği ve ondan sonra pazara gönderildiği bir özellik taşıyacak. Yani burada üretiyorsanız 100 kilometre ötede bir yerde paketlemeye göndermiyorsunuz. Üretimin buralarda yapılması yine aynı içinde bulunduğumuz alanda olduğu gibi hem teknolojinin hem de iyi tarım uygulamalarının en üst seviyede gerçekleştirildiği yerler olacak. Bunlardan 6'sında üretim başladı. 7'sinde de yatırım çalışmaları devam ediyor. Bizim amacımız, çok hızlı bir şekilde bu 61 organize tarım bölgesinde üretime kazandırmış olmak. Bununla beraber üretim açısından avantajlı ülkemizin etrafında yer alan bizim ülkemiz kadar şanslı olmayan gıda taleplerini de karşılamış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Elma Üretiminde İkinci Sırada - Son Dakika

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