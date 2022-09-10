TESK, okul kantinlerindeki kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını talep etti - Son Dakika
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TESK, okul kantinlerindeki kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını talep etti

10.09.2022 10:12
TESK, okul kantinlerindeki kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını talep etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim yılında okul kantini kiralarındaki artışların başta kantinci esnafı ve öğrenciler olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler okul...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim yılında okul kantini kiralarındaki artışların başta kantinci esnafı ve öğrenciler olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler okul kantinlerindeki kira artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması getirmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumuna bağlı yaklaşık 20 bin kantinci esnafı olduğunu bildirdi.

Yeni eğitim-öğretim yılında okul kantini kiralarındaki artışların başta kantinci esnafı ve öğrenciler olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğini vurgulayan Palandöken, "Okul kantini ihalesi dönemi içinde yüksek talebin de etkisiyle kantinlerin kiralarında büyük bir artış söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerek bu yıl okul kantin kiralarını artırmamalı. Okul kantinlerinde kiraların yüksek oranda artması esnafın maliyetini artırdığı gibi satılan ürünlerin fiyatına da zam olarak yansır. Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler okul kantinlerindeki kira artış oranlarına yüzde 25 sınırlaması getirmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, öğrencilerin okul kantinlerinden rahatlıkla yiyecek-içecek alabilmesi ve salgında 2 yıl kapalı kalan kantincilerin rahat bir nefes alabilmesi için bu yıl kiraların artmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla konutlardaki kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Okul kantinlerinde bu sınırın uygulanmaması esnafı zor durumda bırakacak. Artan kiralarla ürünlerde maliyet artışı yaşanırken bu durum öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin cebini etkileyecek. Bildiğiniz üzere zaten gıda ürünlerinde fiyat artışı enflasyonu körükleyen en önemli etken. Öte yandan biriken borçlar ve pandemide zayi olan ürünlerin bedelleri derken kantinci esnafı zor durumda."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK, okul kantinlerindeki kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını talep etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TESK, okul kantinlerindeki kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını talep etti - Son Dakika
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