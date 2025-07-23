Türkiye Eurofighter Typhoon Alımına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye Eurofighter Typhoon Alımına Başladı

23.07.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçakları için İngiltere ile mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye'nin satın almaya hazırlandığı ve Avrupa'nın gelişmiş savaş uçağı Eurofighter Typhoon, çok yönlü kullanımı, yüksek manevra kabiliyeti, modüler sistem yapısı ve NATO standartları ile tam uyumlu olması gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Avrupa'nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı olan Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Çok maksatlı kullanıma sahip savaş uçakları sınıfında dünyanın en gelişmişleri arasında yer alan Eurofighter Typhoon, hava üstünlüğü ve kara saldırı görevlerinde yüksek performans sunuyor.

Muharebe sırasında havadan havaya ve havadan yüzeye başta olmak üzere farklı roller üstlenecek biçimde tasarlanan Eurofighter Typhoon, havadan keşif, ileri hava kontrolü, elektronik savaş, bombardıman, düşman hava savunmasının bastırılması ve yakın hava desteği gibi farklı görevleri yerine getirebilen çok maksatlı savaş uçakları sınıfına giriyor.

Geniş kapsamlı operasyonel kabiliyetleri nedeniyle Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Umman gibi ülkelerin hava kuvvetlerinde tercih ediliyor.

Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın önde gelen havacılık ve savunma şirketleri olan Airbus, BAE Systems ve Leonardo işbirliğinde üretiliyor.

Delta kanatlı

Çift motorlu yapıya sahip olan Eurofighter Typhoon'un konvansiyonel uçaklardakinin aksine, ana taşıyıcı kanatların arkada, yatay stabilizenin önde olduğu sabit kanatlı uçak tipi olan "kanart" delta kanatlı bir yapısı bulunuyor.

Tek kişilik kullanıma göre tasarlanmış olan uçağın bazı versiyonlarında çift kişi de olabiliyor.

Eurofighter Typhoon, 15,96 metre uzunluğa, 10,95 metre genişliğe ve 11 ton boş ağırlığa sahipken, 23,5 ton ağırlığa kadar kalkış yapabilen ve 2 Eurojet EJ200 turbofan motor yer alan uçak, saatte 2 bin 495 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Eurofighter Typhoon, 16 bin 765 metre irtifada uçabiliyor ve hava ikmali olmadan 2 bin 900 kilometre menzili bulunuyor.

Çok gelişmiş teknik sistemler ön planda

Eurofighter Typhoon'da çok gelişmiş sistemler de yer alıyor. Uçak AESA radara ve yeni sürümlerinde Captor-E radara sahip.

Infrared arama ve takip sistemi, gelişmiş elektronik harp ve karşı önlem sistemleri, HMD hedef sistemi ile birlikte veri bağlantısında da çeşitli NATO uyumlu sistemleri bünyesinde barındırıyor.

Çok gelişmiş silah sistemlerine de sahip Eurofighter Typhoon'da, 27 milimetre Mauser BK-27 top ile uçakta kanat altı ve gövdede 13 silah istasyonu bulunuyor. AIM-120 Amraam, Meteor, IRIS-T, Asraam gibi havadan havaya füze sistemleri, Paveway lazer güdümlü bombalar, Storm Shadow, Brimstone, JDAM gibi havadan yere mühimmatlarla birlikte, deniz hedeflerine karşı gemisavar füzeler de uçağa entegre edilebiliyor.

Radar gizliliğine yönelik materyaller kullanılarak sağlam bir gövdede üretilen uçak, en gelişmiş sensörler ile kontrol ve silah sistemlerini bir araya getirerek optimum muharebe kabiliyeti sunuyor.

Performans değerlendirmelerinde rakiplerini sürekli geride bırakan bir uçak olan Eurofighter Typhoon'un üretimi, düşük radar profili sunması ve güçlü bir gövdeye sahip olması için gelişmiş kompozit malzemelerle yapılıyor.

Uçağın gizlilik özelliğine çok önem veriliyor. Uçağın yüzeyinin yalnızca yüzde 15'i metallerden oluşuyor. Bu gizli operasyonlarda radar tabanlı sistemlere karşı koruma sağlıyor.

Eurofighter Typhoon'un piyasadaki en güvenilir motorlardan biri olarak kabul edilen EJ200 motoru, yüksek mukavemet ve yüksek sıcaklık kapasitesine sahip bulunuyor.

Uçak, hava-hava, hava-yer görevlerini aynı anda yapabilen çok rollü kullanımı, delta kanat konfigürasyonu sayesinde özellikle yakın hava muharebesinde çok çeviklik sağlayan yüksek manevra kabiliyeti, yeni tehditlere karşı kolaylıkla değiştirilebilen ve yükseltilebilen modüler sistem yapısı, NATO standartlarında oluşu ve ortak harekatlara uyumlu olması gibi çeşitli unsurlarıyla avantajlı bir konumda yer alıyor.

Türkiye'nin satın almaya hazırlandığı ve Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçaklarından Eurofighter Typhoon jetlerine yönelik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin, "40 civarında uçak sahibi olmayı planlıyoruz. Bunun değişik opsiyonları var. Onlar üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı bugün imzalanan mutabakat zaptını Türkiye ve İngiltere arasında "milyarlarca sterlinlik" ihracat hacmi oluşturacak büyük bir adım olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Eurofighter Typhoon, Havacılık, İngiltere, Politika, Savunma, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Eurofighter Typhoon Alımına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Suudi Arabistan’a son yolcu Koray Günter oldu Suudi Arabistan'a son yolcu Koray Günter oldu
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi’ne rekor ceza Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi'ne rekor ceza
Sakarya ve Bilecik’te ciğerlerimiz yanıyor Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı Sakarya ve Bilecik'te ciğerlerimiz yanıyor! Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu sorusuna yanıt Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu sorusuna yanıt

14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
19:12
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
19:00
Gram altın rekor kırdı
Gram altın rekor kırdı
18:53
Galatasaray, Bankalar Birliği’nden resmen çıktı
Galatasaray, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı
18:39
İtalya’da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü
İtalya'da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü
18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü
17:57
Emre Demir Fenerbahçe’den dördüncü kez ayrıldı İşte yeni takımı
Emre Demir Fenerbahçe'den dördüncü kez ayrıldı! İşte yeni takımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 15:01:24. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Eurofighter Typhoon Alımına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.