Türkiye EXPO 2025\'te Medeniyetlerin Altın Çağı\'nı Sergileyecek

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek EXPO 2025 Fuarı'nda Türkiye'nin 900 metrekarelik bir pavilyon ile temsil edileceğini belirterek, "Türkiye olarak, EXPO'ya 'Heyday of Civilizations', 'Medeniyetlerin Altın Çağı' konseptiyle katılacağız." dedi.

Bolat, bir otelde düzenlenen Japonya Milli Günü Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Japonya'nın ve Asya'nın iki farklı ucunda yer alsalar da kalpleri birbirine yakın iki dost ve müttefik ülke olduğunu söyledi.

Türkiye ve Japonya olarak işbirliğine verdikleri önemin göstergesi olarak ilişkileri 2013'te stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini anımsatan Bolat, "Stratejik ortaklığımızın temelinde ikili ilişkilerimizi, ticaret, bilim, teknoloji, enerji ve afet yönetimi başta olmak üzere her alanda geliştirmeye ve derinleştirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Bolat, karşı karşıya oldukları tehditlerin arttığı, küresel ve bölgesel sınamaların gittikçe iç içe geçtiği mevcut konjonktürde, dünya meselelerine dönük ortak yaklaşımları olan ülkelerin güç birliği yaparak yakın işbirliği içinde çalışmasının daha da önem kazandığını bildirdi.

"Türkiye'nin yatırımlardan daha büyük bir pay alması gerekir"

Japonya ile işbirliğini bu bağlamda artırma konusundaki tutumlarını bir kez daha yinelemek istediğini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Günümüz dünyasında ekonomik işbirliği, ülkeler arasındaki ilişkilerin en güçlü belirleyicilerinden biridir. 2014'te 3,8 milyar dolar olan Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret hacmi 2024 itibarıyla 5,5 milyar dolar seviyesine yaklaşmıştır. Bu noktada, Japonya'ya sefer sayısını artıran Türk Hava Yollarına ilaveten, Japon hava yolu firması 'All Nippon Airwaysin geçtiğimiz hafta ilk defa İstanbul seferlerine başlamasını çok önemli buluyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren 257 Japon şirketinin toplam 3,1 milyar dolarlık yatırımı, Japonya'nın ülkemize olan güvenini ve uzun vadeli işbirliği vizyonunu ortaya koymaktadır. Japonya'nın yurt dışındaki doğrudan yatırımlarının toplam büyüklüğünün 2 trilyon doları aştığı düşünüldüğünde, Türkiye'nin bu yatırımlardan daha büyük bir pay alması gerektiğine de inanıyoruz."

Bolat, Türkiye ile Japonya arasında müzakere edilen Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın, kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ticaretin çeşitlendirilmesi ve daha dengeli hale gelmesi ile yatırımların artırılmasına yönelik ortak bir ekonomik modelin oluşturulması için stratejik bir araç olduğuna inandıklarını aktardı.

Bu çerçevede, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü üretim altyapısının, yenilikçi teknoloji ekosisteminin ve Asya ile Avrupa arasında stratejik bir lojistik merkez olmasının Japon yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Bolat, "Bu kapsamda, enerji, altyapı, yenilenebilir kaynaklar, otomotiv, sağlık ve ileri teknoloji gibi alanlarda işbirliğimizi daha ileri taşımak öncelikli hedeflerimiz arasındadır." dedi.

Bolat, Japon şirket ve yatırımcılarıyla Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'da yürüttükleri başarılı müteahhitlik projelerinin ortaklıklarının küresel ölçekte nasıl değer yaratabileceğinin en güzel örneklerinden biri olduğuna işaret ederek, Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşası sürecinde de işbirliği yaparak, bu ülkelerde önemli projelere imza atabileceklerine inandıklarını ifade etti.

"Medeniyetlerin mirası Türkiye'nin modern yüzüyle harmanlanarak sergilenecek"

Bu yıl EXPO 2025 Fuarı'nın 13 Nisan'da Japonya'nın Osaka kentinde başlayacağını anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak ana temasıyla düzenlenecek bu önemli etkinlikte Türkiye olarak 900 metrekarelik bir pavilyon ile ülkemizi temsil edeceğiz. Türkiye olarak, EXPO'ya 'Heyday of Civilizations', 'Medeniyetlerin Altın Çağı' konseptiyle katılacağız. Bu tema, Anadolu'nun binlerce yıldır farklı kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası oluşunu vurgulamaktadır. Göbeklitepe'den Selçuklu'ya, oradan Osmanlı İmparatorluğu'na, Hititlerden Hunlara ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar birçok kadim medeniyetlerin mirası, Türkiye'nin bugünkü modern yüzüyle harmanlanarak sergilenecektir.

EXPO kapsamında Türkiye'nin milli günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2025 olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Türk ve Japon çocukların bir araya gelerek geleceği birlikte tasarlamaları, EXPO'nun ruhuna son derece uygun bir mesaj olacaktır. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca, biri Asya'nın en batısında, diğeri ise en doğu ucundaki iki ülke olarak tarihi bağlar üzerinde yükselen ilişkilerimizi karşılıklı güven ve dostluk çerçevesinde çok daha derin bir yapıya kavuşturduk. Geleceğe yönelik temel hedefimiz ise politik ve kültürel düzlemde son derece gelişmiş olan bu bağları, ekonomik ve ticari alanlara da yaygınlaştırmak olacaktır."???????