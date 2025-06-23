Türkiye-Fas Ticaret Hacmi 5 Milyar Dolar

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye ile Fas arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ticaret hacmimizi kazan-kazan prensibi doğrultusunda daha yukarıya çıkartmak, orta vadede yüksek rakamlara ulaştırmak üzere etkin işbirliğine karar verdik." dedi.

Tuzcu, Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Komite Toplantısı çerçevesinde, Fas Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ömer Hacira ile birlikte Bakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Fas arasında en üst seviyede siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkileri ilerletme yönünde güçlü bir iradenin bulunduğuna işaret eden Tuzcu, iki ülke arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının ekonomik ve ticari ilişkilerin temelini oluşturduğunu belirtti.

Tuzcu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, Türk firmalarının Fas'ın son dönemde geliştirdiği yatırım ortamında giderek daha güçlü aktörler haline geldiklerini aktardı.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin Fas'taki yatırımlarının 1 milyar doları aştığının bilgisini veren Tuzcu, "Firmalarımız Fas'ın içerisindeki müteahhitlik projelerinde aktif olarak yer almakta ve yaklaşık bugüne kadar 4,3 milyar dolarlık projeyi tamamlamışlardır." dedi.

Tuzcu, Fas'ın 2030'da Portekiz ve İspanya'yla üstleneceği Dünya Kupası sırasındaki tüm altyapı ve üst yapı projelerinde de firmalarının yer alacağını dile getirerek, iki ülke arasındaki ihracat ve ithalatta pazara daha çok giriş imkanlarını nasıl arttırabilecekleri konusunda istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Farklı sektörlerde ilişkileri ilerletme konusunda istişareleri sürdürdüklerini vurgulayan Tuzcu, şunları kaydetti:

"Ortak bildiriye de tüm bu çalışmalarımızı yansıttık. 5 milyar dolara varan ticaret hacmimizi kazan-kazan prensibi doğrultusunda daha yukarıya çıkartmak, orta vadede yüksek rakamlara ulaştırmak üzere etkin işbirliğine karar verdik. İkincisi, Fas'ın son dönemdeki ilerlettiği yatırım ortamında Türk firmalarının daha çok daha güçlü bir şekilde bulunmaları için de yapılacak etkinlikler doğrultusunda bir program belirledik. Burada da iki ülke ortak komitelerinin daha yakın çalışması ve bu diyaloglarını kalıcı bir mekanizmaya dönüştürmeleri noktasında da uzlaştık. İşbirliği yapılacak alanlarımız çok daha fazla ve Fas'la Türkiye, iletişimlerini daha güçlü bir şekilde bu komiteler vasıtasıyla sürdürecek."

"Fas Türk yatırımcılar için fırsat ülke"

Fas Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ömer Hacira da iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu ifade ederek, Türkiye ile Fas arasındaki ticaret hacmini ve diğer konuları değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Amaçlarının söz konusu ilişkileri daha da geliştirmek olduğuna işaret eden Hacira, "İki ülke arasındaki ticaret rakamları şu anda iyi bir düzeyde. Ancak bunu daha ileri seviyeye taşıma arzusundayız. Fas, Türk yatırımcıları için fırsat ülke. Bizim isteğimiz Fas'ın Türkiye'ye olan ihracatının daha da artması. Buna karşılık, Türkiye'nin de Fas'ta yatırımlarını artırması. Bütün amacımız kazan-kazan ilkesi üzerinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.