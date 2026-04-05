Türkiye Fıstık İhracatında Artış

Türkiye'den ocak-mart döneminde 32 milyon 824 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2025 yılında 94 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde fıstık ihracatından 57 milyon 604 bin dolar gelir elde edilirken bu yılın ocak-mart döneminde ise 61 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından 32 milyon 824 bin dolar kazanç sağlandı.

Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Yılın ilk çeyreğinde İtalya'ya 9 milyon 19 bin dolarlık fıstık satıldı. İtalya'yı 6 milyon 24 bin dolarla Almanya ve 3 milyon 143 bin dolarla Polonya takip etti.

Yüksek rekolte bekleniyor

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine, stratejik bir ürün olan fıstığın geniş bir kullanım alanı olduğunu söyledi.

Fıstığın ekonomik getirisinin yüksekliği dolayısıyla üreticisine, sanayicisine ve ihracatçısına kazanç kapısı olduğunu anlatan Akbaş, ürünün özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Akbaş, fıstığın ağaç sayısı bakımından en fazla Şanlıurfa ve Gaziantep'te bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Fıstık, sadece bir tarım ürünü değil, üreticisinden sanayicisine, ihracatçısından bölge ekonomisine kadar geniş bir ekosistemin temelini oluşturuyor. Yüksek katma değer sağlayan bu ürün, hem iç piyasada hem de ihracatta ülkemize önemli kazançlar sunuyor. Özellikle son yıllarda kalite ve üretim artışıyla birlikte dış pazarlardaki payımızı daha da güçlendiriyoruz. Rekoltenin yüksekliği ihracat rakamlarına da etkili oluyor. Geçen yıl bölgede yaşanan zirai don ve kuraklık maalesef bitkilerimizi olumsuz etkilemiş rekoltemizi de düşürmüştü. Bu yıl fıstıkta 'var' senesi, yağışlar güzel geçiyor, inşallah herhangi bir zirai sıkıntı yaşamazsak rekoltemizin yüksek olmasını bekliyoruz. Bu durum da yeni ürünlerin çıkmasıyla beraber ihracat rakamlarımızı daha da yukarıya taşıyacaktır."

İhracatı artırmak istediklerini belirten Akbaş, bu noktada Şanlıurfa'da ürünlerin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo için kentte çalışmaların devam ettiğini kaydetti.