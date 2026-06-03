Türkiye-Fransa Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar - Son Dakika
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Türkiye-Fransa Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar

Türkiye-Fransa Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar
03.06.2026 09:45
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Fransa ticaret hacminin 2030'da 30 milyar dolara ulaşmasını hedefliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Fransa arasındaki dış ticaret hacminin 2030'a doğru 30 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Bolat, 2 günlük Fransa ziyareti için dün başkent Paris'e geldi.

Paris'te Fransız İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Fransa üyeleri ile bir araya gelen Bolat, burada ayrıca Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier ile ikili görüştü.

Bolat'ın bugün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünde (OECD) düzenlenen Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılması bekleniyor.

Ticaret Bakanı Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris'teki temaslarını değerlendirdi.

Paris'te dün yaptıkları toplantıların verimli geçtiğini dile getiren Bolat, "Buradaki Türk iş insanları maşallah çok büyük ilerlemeler kaydetmişler." dedi.

Bolat, Fransa'daki Türk iş insanlarının kendi işlerinden ve karşılaştıkları bazı sıkıntılarından bahsettiğini aktararak "Biz de Türkiye-Fransa ilişkilerinin hızla gelişmekte olduğunu, hem ticaret hem yatırım hem hizmetler sektöründe hem finans sektöründe gelişmekte olduğunu ve gurbetçi iş insanlarımızın Türkiye ile Fransa arasında gönül elçileri ve ticaret köprüleri oluşturduğundan bahsettik." ifadelerini kullandı.

Fransa'da yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının bulunduğuna dikkati çeken Bolat, dünyada en kalabalık Türk diasporasının yaşadığı ikinci ülkenin Fransa olduğunu söyledi.

Ömer Bolat, "Dolayısıyla Fransa'da Türklerin eğitimde, sanatta, emek dünyasında, iş dünyasında, hizmetler, sanayi ve ulaştırma alanlarındaki başarıları bizi gururlandırıyor. Daha iyi olması için hükümet olarak onların arkasındayız, onların yanındayız. Sorunlarıyla canla başla ilgileniyoruz." diye konuştu.

"Türkiye-Fransa ilişkileri ve ekonomik yönden gelişme potansiyelini anlattık"

MEDEF ile yaptıkları görüşmeye Türkiye'de yatırım yapmış yaklaşık 24 Fransız şirketinin üst düzey yöneticilerinin de katıldığını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye-Fransa ilişkileri ve ekonomik yönden gelişme potansiyelini anlattık. Aynı zamanda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden, 'Made in EU' konusundaki tartışmalardan ve genel anlamda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik entegrasyonun çok daha güçlü bir şekilde olabileceğinden bahsettik. Onlar da aynı fikirdeler."

Bolat, Fransız şirketlerin Türkiye'de 140 bin Türk vatandaşının doğrudan, 400 bin Türk vatandaşının ise dolaylı olarak istihdamına katkıda bulunduğunu belirterek bu şirketlerin Türkiye'ye döviz kazandırdıklarını ifade etti.

MEDEF'in ve Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Forissier'nin, Fransız şirketlerinin gelecek 3 yılda Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yeni yatırım projeleri olduğunu belirttiğini aktaran Bolat, Forissier ile görüşmelerinin yaklaşık bir saat sürdüğünü söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat, ikili görüşmede, Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin gelişiminden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini belirtti.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmine ilişkin de Bolat, "Son 5 yılda Türkiye-Fransa ticareti karşılıklı toplamda yüzde 71 artışla 14 milyar dolardan 24,2 milyar dolara yükseldi. Böyle giderse bu yıl 25 milyar doları aşabiliriz. Hedefimiz 2030'a doğru 30 milyar dolar toplam ticarete ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin iki ülke ekonomileri ve sanayileri arasında çok güçlü ve yakın bağlar oluşturmasının ve karşılıklı entegrasyonun bu anlamda çok önemli katkılar sağladığını ifade eden Bolat, Forissier ile "Made in EU" konusundaki tartışmaları da değerlendirdiklerini söyledi.

AB Komisyonu'nun 4 Mart'ta Türkiye ile Gümrük Birliğini de "Made in EU" kapsamında değerlendiren bir karar almasının çok önemli ve sevindirici bir haber olduğuna dikkati çeken Bolat, "Çok yoğun ticaret-diplomasi çalışmalarımız oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, özel sektör kuruluşlarımız ve Avrupa'daki Türkiye'de yatırım yapmış şirketler hepimiz mücadele ettik takım ruhu içinde." ifadelerini kullandı.

Bu konunun sıcak bir gündem olduğunu ve AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu'nda tartışılmaya devam edeceğini vurgulayan Bolat, OECD'deki toplantı kapsamında AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala'nın yanı sıra Kanadalı ve Ukraynalı mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacaklarını belirtti.

Bakan Bolat, OECD'deki Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamındaki panellerde Türkiye adına 3 ayrı konuşma yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Türkiye, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Fransa Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar - Son Dakika

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