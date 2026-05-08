Türkiye Füze Kapasitesini Geliştiriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin füze kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Her bir SAHA Expo'da, her bir IDEF'te, her bir TEKNOFEST'te bu kabiliyetlerin her birinde Türkiye'nin birkaç basamak ilerlediğine, inşallah milletimiz ve bütün dünya şahit olmaya devam edecek." dedi.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Bakan Kacır, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, stantları gezdi ve basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

SAHA 2026'nın, Türk savunma sanayisi ekosisteminin dünya sahnesine çıktığı bir platform olduğunu bildiren Kacır, KOBİ'lerden teknoloji girişimlerine, enstitülerden araştırma merkezlerine kadar savunma sanayisinin "toplam güç" olduğunu söyledi.

Kacır, etkinliğin ilk üç gününde 180'den fazla imza töreni gerçekleştirildiğini ve 170'ten fazla yeni ürünün tanıtıldığını aktararak, "Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı. Bunların 7 milyar dolardan fazlası ihracata yönelik anlaşmaların imzaları oldu. Bu aslında Türk savunma sanayisinin ne kadar yüksek bir ivmeyle büyümeyi sürdüreceğine de işaret ediyor. Atılan bu imzalar hızlı şekilde tedarik süreçlerine, hayata geçen projelere dönüşecek ve Türk savunma sanayisi elde ettiği bu hızla diğer sanayi sektörlerimizde de katma değer artışını ivmelendirecek." diye konuştu.

"Üç günde 80 bine yakın ziyaretçi"

Savunma sanayisinin diğer sektörlerle etkileşimini önemsediklerine işaret eden Kacır, yüksek teknolojik kabiliyetlerin savunma sanayisi dışı sektörlere transferinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kacır, Türkiye'nin ilk kez, savunma sanayisi müesseselerinin, firmalarının hayata geçirdiği projelerden elde ettiği teknolojik birikimi sivil alanlara transfer etmeye başladığına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sivil sektörlerden savunma sanayisine bilgi transferini de çok önemli görüyoruz. Çünkü savunma sanayisinde küresel ölçekte temel konulardan biri ölçek büyütme, hızlı seri üretim ölçekleri yakalayabilmek. Türkiye, çok farklı sektörlerde üretim kabiliyetlerine sahip bir ülke olarak, seri üretim kabiliyetlerini savunma sanayisine kazandırmak, AR-GE süreçleri tamamlanan projeleri hızlı şekilde ölçekleyebilmek ve ihracat hacmini artırmak konusunda büyük fırsat sahibi. Bu anlamda SAHA, bu çift yönlü etkileşimin de sahnesi. 80 bine yakın ziyaretçi, ilk üç gün fuar alanını ziyaret etti, bunların önemli bir kısmı da diğer sektörlerden savunma sanayisine kazandırmakta olduğumuz girişimcilerimiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirerek Türkiye'nin istiklal ve istikbalini güçlü şekilde sürdürmesi yolculuğunun, milletimizin desteğiyle inşallah hedeflerine erişeceğine yürekten inanıyorum."

"Türkiye, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu kabiliyetler geliştirdi"

Türkiye'nin füze ve mühimmat çeşitliliğinde dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler geliştirdiğini anlatan Kacır, Türkiye'nin artık hipersonik füzeler geliştiren, üreten bir ülke olduğunu söyledi.

Kacır, ROKETSAN'ın öncülüğünde yürütülen projelerle TAYFUN'un test atışlarının yapıldığını, Türkiye'nin bu alanda hız ve menzil artırma yönündeki projelerini başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Seyir füzelerinin de çok önemli olduğunu aktaran Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlar, eş zamanlı olarak bir ülke sahip olduğunda karşı tarafın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmesine vesile olacak kabiliyetler. Sizin kamikaze İHA'larınız, balistik füzeleriniz, hipersonik füzeleriniz, seyir füzeleriniz bir aradaysa ve yine hava unsurlarınızdan farklı füze unsurlarını kullanma imkanına sahipseniz, karşı tarafın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeniz çok daha mümkün. Türkiye, seyir füzelerinde de önemli kabiliyetler geliştirdi. ATMACA, ÇAKIR, SOM ve peşinden gelecek yeni seyir füzelerimizle Türkiye aslında bu alanda da her adımda menzilini uzatıyor, kabiliyetlerini artırıyor. Bir de hava-hava füzeleri var ki bu gerek insanlı gerek insansız sistemler açısından çok değerli. Burada Türkiye'nin ilk hava-hava füzeleri malumunuz BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN oldu. Türkiye, insansız savaş uçağından kendi radarı marifetiyle kendi hava-hava füzesini fırlatan ve hedefi vuran dünyadaki ilk ülke oldu. Bayraktar KIZILELMA ile ASELSAN AESA radarı kullanılarak GÖKDOĞAN füzesiyle atış yaptık ve bu kabiliyeti elde eden dünyadaki ilk ülke olduk. İnşallah burada da yeni projeler var, yine menzil uzatmak burada en önemli hedeflerden biri. Her bir SAHA Expo'da, her bir IDEF'te, her bir TEKNOFEST'te bu kabiliyetlerin her birinde Türkiye'nin birkaç basamak ilerlediğine, inşallah milletimiz ve bütün dünya şahit olmaya devam edecek."

Kacır, Avrupa'nın pek çok sanayi ülkesinin, İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerdeki üretim düzeylerinin halen Ocak 2020 dönemini yakalayamadığını, bugün Türk sanayisinin üretim düzeyinin Ocak 2020'nin yaklaşık yüzde 30 üzerinde olduğunu söyledi.

Bu kabiliyetten Türkiye'nin taviz vermesinin ve vazgeçmesinin asla söz konusu olamayacağını belirten Kacır, "Biz bu yıl hazırlıklarını yürüttüğümüz yeni finansman programlarıyla, daha uygun koşullarda, daha uzun vadeli finansman imkanlarını çeşitlendirerek sanayicimizin yükünü hafifletmeyi ve ortaya çıkan ilave işletme sermayesi ihtiyaçlarını da karşılamayı amaçlıyoruz." dedi.