Türkiye Gıda Stok Merkezi Olmayı Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Gıda Stok Merkezi Olmayı Bekliyor

Geniş Video İzle

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin Dünya Gıda Programı ile stratejik stok merkezi olarak konumlanmasını bekliyor.

21.04.2025 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Dünya Gıda Programı 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebiyle geldi"

"Ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konumlanmasını bekliyoruz"

"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında"

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yakın zamanda Dünya Gıda Programı bize Türkiye'yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebiyle geldi. Bizde Dış İşleri Bakanlığımız ile Türkiye'nin stratejik stok merkezi olma konusunu istişare ettik. Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle inşallah ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konumlanmasını bekliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IV. Tarım Orman Şurası kapsamında İstanbul'da düzenlenen 'Tarım Diplomasisi Atölyesi'nin "Günümüz Dünyasında Tarım Diplomasisi" Özel Oturumu'na katıldı. Bakan Yumaklı, Türkiye olarak tarım diplomasisini stratejik bir dış politika aracı olarak gördüklerinin altını çizerek, "Çünkü ülkemizin coğrafi konumu, agro ekonomik çeşitliliğimiz ve çok taraflı platformlardaki Türkiye'nin rolü, bize bu anlamda önemli sorumluluklar yüklemiş durumda. Uluslararası kuruluşlarla çok ciddi iş birliğimiz var. Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası kuruluşlardaki rolü tarım diplomasisi alanında da yoğun bir şekilde kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında"

Tahıl Koridoru projesinin çok taraflı bir tarım diplomasisi örneği olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, "Proje, özellikle Afrika'da açlık riski altındaki milyonlarca kişinin yaşamsal öneme sahip o belirsizliğini ortadan kaldıran çok önemli bir girişim oldu. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Henüz 2024 rakamları açıklanmadı. Ancak 2023 rakamları itibarıyla 8'inci sırada yer alıyor. Bir de bunun üzerine yaklaşık 32,6 milyar dolarlık bir ihracatı da koyarsak üzerine, doğrudan tarım diplomasisini fiili olarak uygulandığını ve hayata geçtiğini söylemek isterim" açıklamalarında bulundu.

"Ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konumlanmasını bekliyoruz"

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: "Tahıl Koridoru tüm dünyanın kabul ettiği ve birçok uluslararası platformda dile getirilen tarım diplomasisi başarısıdır. Geçen yılın verilerine göre dünyada 730 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. Eğer Tahıl Koridoru hayata geçmemiş olsaydı, belki bu rakamın çok daha üzerinde rakamları konuşuyor olacaktık. Yakın zamanda Dünya Gıda Programı bize Türkiye'yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebiyle geldi. Bizde Dış İşleri Bakanlığımız ile Türkiye'nin stratejik stok merkezi olma konusunu istişare ettik. Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle inşallah ülkemizin stratejik stok merkezi olarak konumlanmasını bekliyoruz."

Tarım diplomasisini etkili bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin tarım diplomasisi konusunda iletişimde olduğu ve bağlantı kurduğu tüm ülkelerle çok yakın, samimi bir kardeşlik hukukunun oluştuğunu görüyoruz. Tarımsal üretimi etkileyen her şey, doğal olarak bizim tarımsal dış ticaretimizi çok yakından etkiliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Tarım ve Orman Bakanı, Dış Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Gıda Stok Merkezi Olmayı Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:15:19. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Gıda Stok Merkezi Olmayı Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement