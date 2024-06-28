Türkiye gri listeden çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye gri listeden çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında gri listeden çıkarıldığını açıkladı. Türkiye'nin finansal sisteme olan güveni artırarak program hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracağı belirtildi. Türkiye, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini uluslararası standartlara uyum içinde sürdürecektir.

28.06.2024 12:51
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında gri listeden çıkarıldığı açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarının katkısıyla elde edildiği belirtilen sonucun, finansal sisteme güveni artırarak program hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracağı ifade edildi.

Türkiye'nin terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürüteceği ifade edilen açıklamada, "MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir" ifadeleri kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye gri listeden çıkarıldı - Son Dakika

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