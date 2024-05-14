Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında gümrük ve bölgesel ticaret toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında gümrük ve bölgesel ticaret toplantısı düzenlendi

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında gümrük ve bölgesel ticaret toplantısı düzenlendi

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve beraberindeki heyetin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Gümrük Konularında Üçlü Komite Toplantısına katıldığı belirtildi. Üç ülke arasında gümrük konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yapılan toplantıda, Gürcistan'a ve Azerbaycan'da Nahçıvan'a açılan gümrük kapılarında geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun etkinliğinin sağlanması ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik elektronik bilgi alışverişi de görüşüldü. Toplantıda bölgesel ticaretin ve transit kapasitesinin artırılması konularında da görüşmeler gerçekleştirildi.

14.05.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında düzenlenen toplantıda gümrük ve bölgesel ticarete dair çeşitli konuların ele alındığı bildirildi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve beraberindeki heyetin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Gümrük Konularında Üçlü Komite Toplantısına katıldığı belirtildi.

Üç ülkeden yetkililerin çeşitli istişarelerde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Gürcistan'a ve Azerbaycan'da Nahçıvan'a açılan gümrük kapılarında geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakü-Tiflis- Kars demiryolunun etkinliğinin sağlanması ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik elektronik bilgi alışverişinin görüşüldüğü toplantı çerçevesinde bölgesel ticaretin ve transit kapasitesinin artırılması konularında görüşmeler gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Üç ülke arasında gümrük konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ikili toplantıların yapıldığı belirtilen açıklamada, Uçarmak'ın Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde Türk iş insanlarıyla da bir araya geldiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Sezai Uçarmak, Azerbaycan, Gürcistan, Nahçıvan, Türkiye, Tiflis, Kars, Bakü, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında gümrük ve bölgesel ticaret toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:45:15. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında gümrük ve bölgesel ticaret toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement