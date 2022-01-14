Türkiye için gurur günü! Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan TCG Ufuk hizmete başladı

Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor

Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi olma özelliği taşıyan test ve eğitim gemisi TCG Ufuk, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. TCG Ufuk Türkiye'nin denizlerdeki milli gücünü bir kademe daha artıracak. TCG Ufuk'un hizmete açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum. Yaptığımız atılımlarla bölgesinde söz sahibi bir ülke haline geldik. Türkiye'nin tüm ambargolara rağmen milli çıkarının gerektirdiği hamleleri yapabilmesi savunma sanayiindeki gelişmeler sayesindedir. Geçmişin eksiklerini giderdik, bugünün hazırlıklarını yapıyoruz.

"GÖZÜMÜZ UZAYDA"

Yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye ağırlık veriyoruz. Karmaşık sistemlere yönelik çalışma ve uygulamalarımız hızla devam ediyor. Dünyadaki ileri ülkeler seviyesini yakalamaya doğru hızla ilerliyoruz. Gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor.

"BÖLGEDE SÖZ SAHİBİ OLAN BİR ÜLKE OLDUK"

Üç tarafı denizle çevrili ülkemizin gerektiği gibi savunulması mavi vatanın savunulmasıyla mümkündür. Milli savaş gemilerimizi, sismik araştırma gemilerimizi, sahil güvenlik gemilerimizi, botlarımızı kendimiz üretebiliyoruz. Yüzde 70'e varan yerlilik oranına ulaştık. Yaptığımız atılımlarla bölgesinde söz sahibi bir ülke haline geldik.

"25 ÜLKEYE İHRACAT"

Silahlı insansız deniz araçları üretiyoruz. Bunların sürü halinde hareket etmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirildi. Şimdi bir adım daha ileri giderek yüksek teknoloji gerektiren ürünlere odaklanıyoruz. Tersanelerden 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik. Bu konuda yeni haberler de vereceğiz.

"DENİZLERDE GÜCÜMÜZ ARTACAK"

Hizmete alacağımız istihbarat gemimiz önemli bir imkandır. Bu gemimiz sayesinde kara ve havada olduğu gibi denizlerde de gücümüz artacak. ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor."