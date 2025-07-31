Türkiye İhracatında Yüzde 7,9 Artış

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir" dedi.

Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı dış ticaret istatistikleri ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılı Haziran ayında ihracatımızda, yüzde 7,9 ile 2024 Temmuz'dan bu yana en yüksek aylık artış kaydedilerek, 20,5 milyar dolar seviyesine ulaşılmıştır. 2025 Haziran ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 8,2 milyar dolar artarak tüm zamanların en yüksek değeri olan 267 milyar dolara ulaşmıştır. Mal ve hizmet ihracatındaki ivmelenmenin neticesinde temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmeye başlanması beklenmektedir" dedi.

'ÜRETİM VE İSTİHDAM ÜZERİNDE OLUMLU SONUÇLAR VERMEKTE'

Bakan Bolat, 2025 yılının ikinci çeyreğinde turizm gelirinin, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16,3 milyar dolar olduğunu belirterek, "Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artışla 16,4 milyon kişiye ulaşmıştır. Gerek mal gerekse hizmetlere yönelik gelen bu veriler ışığında cari işlemler açığının haziran ayında 1-1,5 milyar dolar aralığında gerçekleşeceğini temmuz ayından itibaren ise mevsimsel katkının güçlenmesi ile fazla verilmeye başlanacağını öngörüyoruz. AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir. Küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen Bakanlık olarak ihracatçılarımızın önünü açan desteklerimiz ve etkin ticari diplomasi faaliyetlerimiz ile 2025 yılında da azim ve gayretle çalışacağımızı ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.