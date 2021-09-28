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Türkiye ile Azerbaycan arasında gıda güvenliği konusunda 4 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile Azerbaycan arasında gıda güvenliği konusunda 4 anlaşma imzalandı

28.09.2021 17:39
Türkiye ile Azerbaycan arasında gıda güvenliği konusunda 4 anlaşma imzalandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Azerbaycan ile gıda güvenliği alanında 4 anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Bu anlaşmalar neticesinde bu çalışmalarımızın daha da gelişeceğine ve iş birliği alanlarımızın daha somut hale geleceğine inanıyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Azerbaycan ile gıda güvenliği alanında 4 anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Bu anlaşmalar neticesinde bu çalışmalarımızın daha da gelişeceğine ve iş birliği alanlarımızın daha somut hale geleceğine inanıyorum. Azerbaycan ile gıda güvenliği alanında da her türlü iş birliğine hazırız." dedi.

Pakdemirli, Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goshgar Tahmazli ve beraberindeki heyeti Orman Genel Müdürlüğünde (OGM) kabul etti.

İkili görüşme sonrasında müzakereleri tamamlanan, Türkiye ile Azerbaycan arasında Gıda Güvenliği Alanında İşbirliği Anlaşması, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı arasında Gıda Güvenliği Alanında İşbirliği Niyet Beyanı ve Gıda Güvenliği Alanında İşbirliğine İlişkin Ortak Eylem Planı ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Azerbaycan Gıda Güvenliği Enstitüsü (AGGE) Arasında Bitki Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı anlaşmaları imzalandı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, savaşta ve barışta kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirterek, Karabağ zaferinin ardından bölgeye giderek tarım ve hayvancılık alanında yapılacak çalışmaları başlatan belki de ilk bakanlığın kendileri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarımsal hasılada 1'inci dünyada ise ilk 10'da bulunduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Türkiye'nin bir dinamizmi ve başarısı var. Bakanlık olarak her zaman çiftçi ve üreticimizi destekliyoruz. Dost ve kardeş ülkelerle karşılıklı bilgi alışverişine önem veriyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, bu anlamda Azerbaycanlı meslektaşlarıyla gerçekleştirdikleri çalışmalardan örnekler vererek, "Bu çalışmalar AB mevzuatına uyum açısından önem taşıyor. Bugün 4 anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalar neticesinde bu çalışmalarımızın daha da gelişeceğine ve iş birliği alanlarımızın daha somut hale geleceğine inanıyorum. Azerbaycan ile gıda güvenliği alanında da her türlü iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

"Birlikte atılacak adımlar önemli"

Tahmazli de bugün iki ülke için çok önemli anlaşmaların imzalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu imzalar, Türkiye ile Azerbaycan'ın emeğinin karşılığıdır. Gıda tehlikesi hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Bundan sonra iki ülke bu konuda bilgi alışverişi sağlayacak. Hem hayvan hem bitki hem de gıda tehlikesine karşı, gıda ithal ihraç standartlarının belirlenmesinde de belli adımların atılması kararlaştırıldı."

Tahmazli, dünyada koronavirüs salgınının sebep olduğu gıda tehlikesi karşısında da iki ülkenin birlikte atacağı adımların çok önemli olacağını sözlerine ekledi.

Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Azerbaycan arasında gıda güvenliği konusunda 4 anlaşma imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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