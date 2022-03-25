Türkiye ile Güney Afrika'nın ekonomik ilişkilerinin geleceği panelde ele alındı - Son Dakika
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Türkiye ile Güney Afrika'nın ekonomik ilişkilerinin geleceği panelde ele alındı

25.03.2022 23:16
Türkiye ile Güney Afrika'nın ekonomik ilişkilerinin geleceği panelde ele alındı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika şubesi, Afrika Vakfı ve Witwatersrand Üniversitesi iş birliğinde "Güney Afrika-Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Geleceği" isimli çevrim içi panel düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika şubesi, Afrika Vakfı ve Witwatersrand Üniversitesi iş birliğinde "Güney Afrika- Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Geleceği" isimli çevrim içi panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Witwatersrand Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mills Soko'nun üstlendiği etkinlikte, MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Abubekir Salim, Afrika Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. Mehmet Köse, Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alan Mukoki, Güney Afrika'nın Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığından İhracat Geliştirme, Teşvik ve Dış Yatırımlar Birimi Genel Müdürü Williem Van der Spuy konuşmacı olarak katıldı.

Mukoki, burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda Güney Afrika'nın gelişmesinde Türkiye'nin oynayabileceği önemli roller olduğunu söyledi.

Güney Afrika'nın Türkiye ile ortaklığa büyük önem verdiğini belirten Mukoki, gelecekte bu iş birliğinin daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Salim de Türkiye ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin yeni istihdam olanakları yaratması gerektiğine dikkati çekti.

İki ülkenin farklı organizasyon kültürlerine sahip olmasına rağmen, ilişkilerin bürokratik süreçler hızlandırıldığı takdirde iş sahası için ciddi potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Konuşmacılardan Van der Spuy da iki ülke arasındaki dış ticaretin detaylarına değinerek tekstilden otomotive, bilgi işlem teknolojilerinden madenciliğe farklı alanlarda yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

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Witwatersrand Üniversitesi, Güney Afrika, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Güney Afrika'nın ekonomik ilişkilerinin geleceği panelde ele alındı - Son Dakika


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