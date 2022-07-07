Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek

İsrail ve Türkiye, imzalanacak yeni bir havacılık anlaşması kapsamında ikili havayolu trafiğini genişletecek. İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tür bir anlaşmanın 1951'den bu yana ilk kez yapılacağı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi: "Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Varılan anlaşma ile İsrailli hava yolu şirketleri Türkiye'deki bazı noktalara uçuşlar gerçekleştirecek Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşlarının yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor."
Uzun zamandır gergin olan İsrail ve Türkiye ilişkileri, son zamanlarda yeniden inşa edilmeye başlandı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı İsrail'e gitti. Ziyaretin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.
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