Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek - Son Dakika
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Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek

07.07.2022 10:06

Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacak. İsrail kanadından yapılan açıklamada, "Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Varılan anlaşma ile İsrailli hava yolu şirketleri Türkiye'deki bazı noktalara uçuşlar gerçekleştirecek" denildi.

İsrail ve Türkiye, imzalanacak yeni bir havacılık anlaşması kapsamında ikili havayolu trafiğini genişletecek. İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tür bir anlaşmanın 1951'den bu yana ilk kez yapılacağı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN BAZI NOKTALARINA UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi: "Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Varılan anlaşma ile İsrailli hava yolu şirketleri Türkiye'deki bazı noktalara uçuşlar gerçekleştirecek Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşlarının yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor."

İLİŞKİLER YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Uzun zamandır gergin olan İsrail ve Türkiye ilişkileri, son zamanlarda yeniden inşa edilmeye başlandı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı İsrail'e gitti. Ziyaretin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.

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ulaştırma bakanlığı, Türkiye, İsrail, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek - Son Dakika
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