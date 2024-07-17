Türkiye ile Nijer Arasında Petrol ve Doğal Gaz İş Birliği İçin Niyet Beyanı İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile Nijer Arasında Petrol ve Doğal Gaz İş Birliği İçin Niyet Beyanı İmzalandı

Türkiye ile Nijer arasında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğini öngören niyet beyanı imzalandı. İmzalanan beyan ile iki ülkenin ilgili kurum ve şirketleri arasında diyaloğun artırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Nijer'de yer alan petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesinde Türk şirketlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor. Planlanan çalışmalar belirli bir takvim içerisinde sürdürülecek.

17.07.2024 22:27
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Türkiye ile Nijer arasında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğini öngören niyet beyanı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Nijer'de görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlar, ilk olarak Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile çalışma toplantısında bir araya geldi. Bakan Bayraktar, görüşmenin ardından Nijer Maden Bakanı Abarchi Ousmane, Petrol Bakanı Mahaman Moustapha Barké ve Enerji Bakanı Amadou Haoua ile bir toplantı yaptı.

Türk heyeti daha sonra Nijer Devlet Başkanı Abdurrahmane Tchiani ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gaz başlığında iş birliğini öngören "Petrol ve Doğal Gaz Alanında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı"nı imzaladı.

İmzalanan beyan ile iki ülkenin ilgili kurum ve şirketleri arasında diyaloğun artırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Nijer'de yer alan petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesinde Türk şirketlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor. Planlanan çalışmalar belirli bir takvim içerisinde sürdürülecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Nijer, Dış Politika, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Nijer Arasında Petrol ve Doğal Gaz İş Birliği İçin Niyet Beyanı İmzalandı - Son Dakika

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