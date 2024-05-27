Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Mayısta Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Mayısta Düştü

Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Mayısta Düştü

Türkiye'de imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3'e düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren iş yerlerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6'ya geriledi.

27.05.2024 10:17
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3'e düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1777 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta geçen aya oranla 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6'ya geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20232024

Ocak75,376,2
Şubat75,276,4
Mart73,576,2
Nisan75,476,7
Mayıs76,076,3
Haziran76,8

Temmuz77,1

Ağustos76,1

Eylül77,3

Ekim77,4

Kasım78,0

Aralık77,5

Kaynak: AA

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