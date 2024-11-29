Türkiye-İngiltere Enerji Mutabakatı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-İngiltere Enerji Mutabakatı

Türkiye-İngiltere Enerji Mutabakatı

Bakan Bayraktar, Türkiye ve İngiltere arasında 'Enerji ve İklim Diyaloğu' mutabakat zaptı imzaladı.

29.11.2024 16:20
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve İngiltere arasında "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Bayraktar, Londra'daki temasları kapsamında İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, temiz enerjiye geçiş, düşük karbonlu hidrojen ekonomisi, şebeke modernizasyonu, bölgesel enterkonneksiyonlar ve küçük modüler reaktörler gibi önemli işbirliklerini kapsayan "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzalandı.

Bayraktar, ziyaretine ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere Londra'dayız. Ülkemizi enerjide merkezi konuma taşıyacak yatırım ve anlaşmaları planlı ve kararlı bir şekilde imza altına almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İmzalanan mutabakat zaptının Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve bağımsızlığına yönelik bir adım olduğunu belirten Bayraktar, her iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.

Bayraktar, Londra'daki temasları kapsamında bugün, JP Morgan' düzenlediği yeşil finansman konulu yatırımcı toplantısında küresel enerji dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bakan Bayraktar ayrıca, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UK Export Finance/UKEF) kıdemli yöneticileri, Rolls Royce ve bp yetkilileriyle görüşmesinin ardından, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Enerji, Son Dakika

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