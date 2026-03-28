Türkiye-İngiltere Ticaret Forumu

Londra'da düzenlenen forum, iki ülke arasındaki işbirliği ve yatırım fırsatlarını ele aldı.

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) tarafından Londra'da düzenlenen "Türkiye-İngiltere Stratejik Ticaret ve Yatırım Forumu" iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceğine ışık tuttu.

BCCT'nin Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutunda Büyükelçi Osman Koray Ertaş'ın himayesinde gerçekleştirilen forum, iş dünyası liderleri, ekonomistler ve politika yapıcılarını aynı platformda buluşturdu.

Foruma İngiltere'nin Türkiye Ticaret Temsilcisi Daniel Zeichner de katılırken, toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği, ikili ticaret ve yatırım fırsatlarının yanı sıra yapay zeka destekli rekabetin küresel ekonomideki dönüştürücü etkisi ele alındı.

"Türkiye, arabuluculuk kabiliyetiyle istikrar sağlayıcı bir aktör haline geldi"

Büyükelçi Ertaş, açılış konuşmasında, uluslararası ve bölgesel gelişmelere değinerek, Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin giderek derinleştiğini ve çatışmanın devam etmesi halinde özellikle enerji ve gıda güvenliği için ciddi risk oluştuğunu dile getirdi.

Avrupa'nın da artan göç baskısı ve terör riskiyle karşılaşabileceğini söyleyen Ertaş, olumsuz tabloya rağmen Türkiye'nin dayanıklılığına dikkati çekti.

Ertaş, Türkiye'nin uzun yıllardır çevresindeki krizlere rağmen istikrarını koruduğunu ve daha önce de İran-Irak Savaşı, Körfez Savaşları, Suriye ve Ukrayna'daki çatışmalar ile Kafkasya'daki kriz gibi birçok zorlu süreçten geçtiğini hatırlattı.

Bu gelişmelerin ülkeyi daha dayanıklı hale getirdiğini ifade eden Ertaş, olumlu senaryoda bölgede çatışmanın sona ermesi ve Türkiye'nin bu süreçte arabulucu rolünü sürdürmesi halinde bölgesel ağırlığını artıracağını ve Suriye ve Irak'ta yaşanabilecek olumlu gelişmelerin ihracatı ve hizmet sektörünü destekleyeceğini anlattı.

Ertaş, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi durumunda da Türkiye'nin yeniden inşa sürecinde önemli rol oynayacağını kaydetti.

Enerji sektöründe yaşanan dalgalanmaların Türkiye'yi güvenli bir "enerji geçiş ülkesi ve merkez" haline getirebileceğini vurgulayan Büyükelçi Ertaş, bunun ülkenin jeopolitik konumunu daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Türkiye'nin askeri kapasitesi, sanayi altyapısı, dinamik toplumsal yapısı ve arabuluculuk kabiliyetiyle istikrar sağlayıcı bir aktör haline geldiğinin altını çizen Ertaş, bu durumun Batı ve Avrupa Birliği ile ilişkileri de olumlu etkilediğini söyledi.

Ertaş, Türkiye ile Avrupa'nın kaderinin birbirine bağlı olduğunu dile getirerek, "Türkiye başarılı olursa Avrupa da başarılı olur. Türkiye zorlanırsa Avrupa da zorlanır." ifadesini kullandı.

"Türkiye ve İngiltere birbirini tamamlayan iki güçlü ekonomi"

BCCT Başkanı Chris Gaunt ise konuşmasında Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklığın giderek daha da güçlendiğine dikkati çekti.

İki ülkenin sadece ticaret hacmiyle değil teknoloji ve sürdürülebilir büyüme alanlarındaki işbirlikleriyle de birbirini tamamlayan iki güçlü ekonomi olduğunu belirten Gaunt, "Önümüzdeki dönemde, özellikle dijital dönüşüm, yeşil finans ve yapay zeka odaklı yatırımların bu işbirliğini daha ileri taşıyacağına inanıyoruz. BCCT olarak, iki ülke arasında kalıcı değer yaratacak stratejik ortaklıklara katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Türkiye Ticaret Temsilcisi Zeichner ve Standard Chartered İngiltere Üst Yöneticisi Saif Malik de toplantının açılışında birer konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Türkiye–İngiltere Ticaret, Yatırım ve Teknoloji Koridorunun Güçlendirilmesi" ve "Türkiye–İngiltere Ekonomik Koridorunu Geleceğe Hazırlamak" başlıklı iki panel düzenlendi.

Kaynak: AA

