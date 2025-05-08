Türkiye-Irak İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Irak İlişkileri Gelişiyor

Türkiye-Irak İlişkileri Gelişiyor

Ankara'daki toplantıda iki ülkenin ticaret hedefi 30 milyar dolar olarak belirlendi.

08.05.2025 16:15
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Ankara'da yapılan Türkiye- Irak Yuvarlak Masa Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirlikleri ve ticari ilişkiler ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilerlemekte olan Kalkınma Yolu Projesi'nin önemini vugularken, 2024 yılında 17,5 buçuk milyar doları aşan ticarette yeni hedefin 30 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ve sektör temsilcilerinin katılımı ile Ankara'da yapıldı. Toplantıda Türkiye ile Irak arasındaki ikili ekonomik işbirlikler ve ticari ilişkiler, şirket temsilcilerinin gelecek planları ve yaşadıkları sorunlara ilişkin konular ele alındı.

Bakan Bolat, Irak'la ekonomik ilişkilerin her zaman Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında olduğunu bildirdi. Bolat, Irak'la ekonomik alanda tam entegrasyon için çalıştıklarını ve bunu hedef olarak belirlediklerini ifade ederek, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret ilişkilerinin daha da gelişmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

"Irak'la karşılıklı ticaretimiz 17,5 buçuk milyar doları aştı"

Irak'ın Türkiye'nin İslam dünyası içindeki en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Bolat, "2024 yılında karşılıklı ticaretimiz 17,5 buçuk milyar doları aşmıştır ve Irak Türkiye'nin ihracat açısından dördüncü en büyük ortağı konumundadır. Liderlerimiz Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sudani 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefini bizlere vaaz etmişlerdir. Biz de özel sektörlerimizle beraber bu hedefi gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin içinde yasal temelleri oluşturan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasıyla 'çifte vergilendirmenin önlenmesi' anlaşmasının çok önemli olduğunu düşündüklerini söyleyen Bolat, anlaşmanın yürürlüğe girmesini sabırsızlıkla beklediklerinin altını çizdi. Irak'ın son yıllarda önemli bir istikrar, huzur, ekonomik kalkınma ve yeniden imar sürecine girdiğini belirten Bolat, Irak'ta huzur ve istikrar ortamı güçlendikçe ekonomik gelişme ve refahın da artacağını kaydetti.

"Türkiye, Irak'ın Batı'ya, Avrupa'ya açılan kapısıdır"

Büyük Faw Limanı ve Kalkınma Yolu projelerine değinen Bolat, "Büyük Faw Limanı ve Kalkınma Yolu Projesi, Irak için gerçekten efsane büyük bir projedir. Biz de Türkiye olarak bunun bir parçası olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. ve proje ilerlemektedir. Bunu da görüyoruz. Böylece Türkiye'den Irak'a üç günlük mesafede Körfez'e ulaşmak mümkün hale gelecektir. Yine Körfez'den de Avrupa'ya bir hafta içinde, 8-10 gün içinde ulaşmak mümkün hale gelecektir. Türkiye, Irak'ın Batı'ya, Avrupa'ya açılan kapısıdır. Irak da Türkiye'nin Hicaz Yarımadası'na, Körfez'e açılan kapısıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Irak'ın tır sözleşmesini uygulamaya koymasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye ile Irak arasındaki tır sözleşmesine ilişkin de konuşan Bolat, "Irak'ın 1 Nisan itibarıyla tır sözleşmesini uygulamaya koymasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu noktada işbirliğine açığız. Irak'ın transit geçişlerine izin vermesi, Türk taşımacılarının Irak'ın her bölgesinde faaliyet göstermesi açısından büyük bir önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

İki ülke ticareti arasındaki sorunları Al-Greyri'ye ilettiğini ve bu sayede birçok sorunu ortadan kaldırdıklarını ifade eden Bolat, bu çerçevede para transferinde Irak hükümetinin limiti 5 milyon avrodan 20 milyon avroya çıkarmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Bolat, Irak'taki kamu ihalelerinde Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve ABD ürünlerinin yanında Türkiye Cumhuriyeti'nde üretilen ürünlerin de yer almasını istediklerini ifade ettiklerini bildirdi.

Irak Ticaret Bakanı Al-Greyri ise, iki ülke arasında ortak menfaatler gözetilerek olumlu adımlar atıldığını söyledi. İki ülke arasında ticari anlaşmaların imzalandığını da hatırlatan Al-Greyri, bunların sevindirici haberler olduğunu, böylece Türk ve Irak iş adamlarının yaşadığı sıkıntıların giderileceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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