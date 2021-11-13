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Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul'da yapıldı

13.11.2021 14:21
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul'da yapıldı

İGİAD tarafından düzenlenen, iş ahlakı konusuna dikkat çekmeyi ve bu konuda duyarlılık oluşturmayı hedefleyen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul'da gerçekleşti.

İGİAD tarafından düzenlenen, iş ahlakı konusuna dikkat çekmeyi ve bu konuda duyarlılık oluşturmayı hedefleyen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul'da gerçekleşti.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, 'Zor zamanda iş ahlakının önemi' temasıyla İstanbul'da gerçekleşti. Zirve, Türkiye'de iş ahlakını kamuoyunun, devlet kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve STK'ların gündemine taşımayı; İş ahlakı konusunda duyarlılık artışı sağlamayı; İş ahlakının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı; iş ahlakında iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmayı ve kamuoyunun gündemine taşımayı amaçlıyor.

İGİAD ev sahipliğinde 'zor zamanlarda iş ahlakının önemi' temasıyla gerçekleşen zirveye Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, LC Waikiki Grubu CEO'su Mustafa Küçük, Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı konuşmacı olarak katıldı.

"Pandemi krizinde iş ahlakından ödün vermeyenler uzun vadede kazançlı çıkacak"

Zirvede konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "İGİAD ideal iş ahlakı konusunda farkındalık oluşturmak ve girişimciliği yaygınlaştırmak üzere 2003 yılından beri faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda ahlaki olmayanı meşru kabul etmeyip hak eksenli bir iş hayatı inşa etmeyi hedefliyor. Zor zamanlarda iş ahlakının önemi daha da önem kazanıyor. Son 2 yıldır pandemi sebebiyle dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte kısa vadeli çıkarlar için ahlaklı iş yapmaktan vazgeçmeyen herkes uzun vadede kazançlı çıkacak. Pandemi döneminde iş ahlakından ödün vermeyenler uzun vadede kazançlı çıkacak. Türkiye ihracatçılar meclisi olarak istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşmüş müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz. Bunu iş ahlakımızla, duruşumuz ve kararlılığımızla hep beraber başaracağız" dedi.

"Türkiye, pandemi krizini ancak ahlakın kılavuzluğuyla aşabilir"

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan ise pandeminin iş hayatına olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekerek, bu sıkıntıların iş ahlakı kılavuzluğuyla aşılacağına vurgu yaptı. Karahan, "Pandemi döneminde tedarik zincirinde sıkıntılar ortaya çıktı. Kriz dönemlerinde zam üstüne zam yapanlara, piyasayı manipüle edenlere rastladık. Stokçuların ortaya çıktığına şahit olduk. Bu süreçte İGİAD olarak, bireysel değil toplumsal kurtuluşun mümkün olduğuna; ahlak dışı ve bencilce davranışların, üzerinde bulunduğumuz dalı kesmek anlamına geldiğine dikkat çektik. Girişimciliğin ancak ahlakla mezcedildiğinde anlamlı, kalıcı ve faydalı olduğunu tekrar tekrar hatırlattık. Çünkü girişimcilik ile iş ahlakı, birbirinden ayrılmaz bir bütündür. "Helal kazanç ve adil paylaşım" ilkesi, sadece bir retorikten ibaret değildir, bilakis yaşadığımız krizden kurtuluşun anahtarıdır. Bu anlayış, iş hayatımızın yanı sıra sosyal hayatımızın da daha huzurlu ve meşru olmasını sağlayacaktır. Türkiye, pandemi krizini ancak ahlakın kılavuzluğuyla aşabilir" açıklamalarında bulundu.

"İş ahlakımız, kaybettiğimiz pazarlardan daha önemlidir"

İş ahlakına vurgu yapan Karahan, "İş ahlakımız, kaybettiğimiz pazarlardan daha önemlidir. Çünkü kaybedilen iş, yeniden kurulabilir ama kaybedilen itibar yeniden kazanılamaz. Bize düşen, yaptığımız her işte doğruluk üzere olmak, samimi ve içten davranmak ve değerlerimizi muhafaza etmektir. Çünkü iş adamının, işindeki en büyük sermayesi, güven ve itibarıdır. Krizden çıkış yollarını ararken, kaybettiğimiz değerleri yeniden kazanmanın yollarını da aramalıyız. İş adamının güven ve itibarını yeniden zirveye taşımalıyız ve bunun için tek yol, iş ahlakını rehber edinmektir" şeklinde konuştu.

Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak şöyle konuştu: "Kriz dönemlerinden çok daha kapsayıcı etkiye sahip salgın dönemini hala yakinen yaşamaya devam ediyoruz Zor zamanlarda ahlaki değerlerle hareket edilmemesi toplumda adaletsizliğe neden oluyor. İş ahlakı ile hareket edildiği takdirde ise ekonomik, sosyal ve psikolojik yüklerin hafifletilmesi mümkün oluyor. Bu sebeplerle 2021 zirvemizin temasını 'Zor zamanda iş ahlakının önemi' olarak belirledik. 2021 yılı iş ahlakı zirvemizin, devam etmekte olan salgın sürecinin ortaya çıkarmış olduğu iş ahlakı bakımından olumsuzluklara ilişkin farkındalığı artırması öncelikli hedefimiz. Zirvemizin bu sonuca katkı sağlayacağını ümit ediyoruz."

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde zor zamanda iş ahlakının öneminin vurgulandığı paneller gerçekleşti.

EkoTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir'in yönettiği ilk oturumda zor zamanda zora düşüren ve zor zamanda zorluklardan çıkışa yol açan güzel örnekler anlatıldı. Bu oturumda tam da böyle bir bakış açısı ile konuyu yaşadıkları tecrübeler üzerinden aktaran LC Waikiki İcra Kurulu Başkanı Mustafa Küçük ile Eyüp Sabri Tuncer firması Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, ilgi çeken örnekleri aktardılar.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin yönettiği ikinci oturumun ilk konuşmacısı Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, iş ahlakının, ahlakın bütünlüğü içinde insanın ahlaki değerlerle ayakta durması ve bunu destekleyecek kurumların güçlendirilmesi ile güçlü hale gelebileceğini vurguladı. Oturumun ikinci konuşmacısı MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ise zor zamanlarda iş ahlakının güzel bir örneği olarak Karz-ı Hasen konusuna ilişkin hatırlatıcı bilgiden sonra zor zamanlar yaşayan iş insanlarına kurumsal olarak bu müessesenin kurulmasının gerekçesini ve uygulamadaki olumlu katkılarından örneklerle konuşmasını tamamladı.

Panellerin ardından toplu fotoğraf çekimi ile zirve sona erdi. - İSTANBUL

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul'da yapıldı
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul'da yapıldı
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul'da yapıldı
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul'da yapıldı
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul'da yapıldı

Mustafa Küçük, İstanbul, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 6'ncısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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