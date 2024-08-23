Türkiye İş Bankası Müzesi 'İş'in 100 Yılı' Sergisiyle Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İş Bankası Müzesi 'İş'in 100 Yılı' Sergisiyle Yeniden Açılıyor

Türkiye İş Bankası Müzesi \'İş\'in 100 Yılı\' Sergisiyle Yeniden Açılıyor

Türkiye İş Bankası Müzesi, 'İş'in 100 Yılı' kalıcı sergisiyle yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Müzede bankanın geçmişten bugüne olan hikayesi belgeler, fotoğraflar ve koleksiyon parçalarıyla anlatılıyor.

23.08.2024 14:42
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Türkiye İş Bankası Müzesi, kapsamlı bir renovasyon çalışmasının ardından kapılarını 24 Ağustos Cumartesi günü ziyaretçilerine 'İş'in 100 Yılı' kalıcı sergisiyle yeniden açıyor. Müzede belgeler, fotoğraflar, filmler ve koleksiyon parçaları eşliğinde, 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan bankanın, geçmişten bugüne dek olan hikayesi anlatılıyor.

Eminönü'ndeki tarihi binasında 2007 yılından bu yana hizmet veren Türkiye İş Bankası Müzesi, İş Bankası'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümüne özel modern bir sergileme düzeniyle çıkmak için bir süredir yenileme çalışmalarını sürdürüyordu. Açıldığından bu yana 2 milyon 600 bin civarında ziyaretçi ağırlayan; 135 bini aşkın öğrenciyi atölye ve etkinliklerinde ücretsiz olarak misafir ediyor. İş Bankası Müzesi, beş ay süren yenileme çalışmaları neticesinde 24 Ağustos Cumartesi günü 'İş'in 100 Yılı' kalıcı sergisiyle yeniden kapılarını açıyor. Müze pazartesi günleri hariç her gün ziyaretçilerini ağırlayacak. Müzenin 100'üncü yılına özel olarak ise 26 Ağustos Pazartesi günü ziyarete açık olacak.

'BANKANIN TEKNOLOJİ VE DÖNÜŞÜM HİKAYESİNİ YEPYENİ BİR TEKNİKLE ANLATMAYI ARZU ETTİK'

Müzenin geçmişten bugüne yolculuğunu anlatan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, "Bulunduğumuz müze binası 1892 yılında Osmanlı Dönemi'nde İstanbul Postanesi olarak yapıldı. 1923'de iş bankasının İstanbul şubesi olarak faaliyetine başladı. Bu bölge İstanbul ticaretinin merkezi, ithalat, ihracat ve ticaretin çok yoğun olduğu bir bölge. 2004 yılında bu binayı müze olarak kullanmak için kapattık. 2007 yılında ise Türkiye İş Bankası Müzesi olarak açtık. Bu müze 2007 yılından 2024 yılına kadar, 2 milyon 600 bin civarında ziyaretçi ağırladı. Bu rakamın içindeki sadece 135 bin kişi, burada yaptığımız bütçe atölyesi, tasarruf, matematik atölyesini ziyaret eden ilkokul öğrencilerinden oluşuyor. 2007'den bu döneme yeni fotoğraflar, belgeler, arşivler edindik. Tam 100'üncü yılımıza girerken hikayemizi daha iyi anlatabileceğimiz bir yol düşündük. İş Bankası'nın kuruluş hikayesini, bankanın teknoloji ve dönüşüm hikayesini yepyeni bir teknikle anlatmayı arzu ettik. Bu amaçla bu sergiyi açtık" dedi.

'MÜZENİN ÖYKÜSÜNÜ MODERN BİR ŞEKİLDE ANLATMAK İSTEDİK'

Daha önce çok güzel sergilere ev sahipliği yaptıklarını belirten Sözen, "Bugün bu sergide ilk kez görülecek olan fotoğraflar yer alıyor. Bir kısmı koleksiyonerlerden bir kısmı da iş bankası ailelerinden geldi. Binlerce fotoğraf içinden seçilen fotoğraflar, bulunduğu dönemi ve o anki duyguları anlatıyor. Aslında bu sergi Cumhuriyet Dönemi'nde kurulduğu için ülkenin iktisadi tarihini ve bankanın müşteriler ile hikayesini anlatıyor. Ülkenin gelişim sürecini de anlatan bir sergiyi bugün açmış bulunuyoruz. Müzenin öyküsünü modern bir şekilde anlatmak istedik. Modernleşme, dijitalleşme, sosyal sorumluluk gibi farklı konular da yer alıyor. Okuldaki gençlere yönelik farklı konularda tasarruf, bütçe, finansal okuryazarlık gibi konularda da atölye çalışmalarımız var. Müzemiz çok işlek bir yerde. Buraya gelen herkesin uğramasını isteriz. Umarım bundan sonra böyle yoğun ziyaretçi ağırlarız " ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye İş Bankası Müzesi 'İş'in 100 Yılı' Sergisiyle Yeniden Açılıyor - Son Dakika

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