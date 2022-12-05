Merkez ayrı, Külliye ayrı konuştu! Enflasyon ne zaman tek hanelere düşecek? 2023'te mi 2024'te mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in oranlarına göre, enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2.88, yıllık bazda yüzde 84.39 oldu.

"DÖNEM SONUNDA TEK HANELERE DÜŞECEK"

Enflasyonla ilgili son günlerde üst üste gelen açıklamalar arasındaki çelişki dikkatlerden kaçmadı. TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022'nin sonunda enflasyon oranının tek hanelere düşeceğini belirtti. Oktay, "Liralaşma stratejisi çerçevesinde hane halkı ve firma bilançolarında Türk lirası payının artarak para ikamesinin ortadan kalkması, fiyatlama davranışlarının normalleşmesi ve güçlü kurumsal yapıyla birlikte enflasyon beklentileri iyileşecek, dönem sonunda enflasyon oranı tek hanelere düşürülecektir" dedi.

"2024'TE TEK HANEYE GERİLEYECEK"

Fuat Oktay'ın enflasyonla ilgili değerlendirmeleri, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 2 Kasım'da yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Enflasyonun tek haneye gerileyeceği tarih için 2024 yılını işaret eden Kavcıoğlu'nun sözleriyle Oktay'ın açıklamaları ters düştü. Kavcıoğlu, "Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Uluslararası rezervlerimiz 2022 yılında 11,5 milyar dolar artış ile 123 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır ve artış eğilimini korumaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

"ÜRETİMİ DESTEKLEYİCİ POLİTİKALAR UYGULANMALI"

Kavcıoğlu şunları söylemişti: "Merkez Bankası olarak, para politikasının etki alanının dışında kalan arz taraflı maliyet baskılarına tek başına faizleri artırmaya odaklanmış politikalarla karşılık vermenin etkili olmayacağını değerlendiriyoruz. Bunun yerine, enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmek amacıyla, üretimi ve yatırımları destekleyici, cari fazla kapasitemizi artırıcı politikalar uygulamayı gerekli görüyoruz."

ERDOĞAN 2023'Ü İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan 3 Kasım'da AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonun hızla aşağı inişine şahitlik ederek kirli senaryoların da yırtılıp atıldığını göreceğiz" demişti.