Sinop'ta temmuz ayında ihracat yüzde 31 arttı - Son Dakika
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Sinop'ta temmuz ayında ihracat yüzde 31 arttı

30.08.2022 13:29
Sinop'ta temmuz ayında ihracat yüzde 31 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) illerin ithalat ve ihracat istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) illerin ithalat ve ihracat istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 2022 yılı Temmuz ayında Sinop'tan yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı. En çok ihraç edilen yine deniz ürünleri oldu.

TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret istatistiklerine göre 2022 yılı Temmuz ayında Sinop'ta ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi 3 milyon 583 bin dolar oldu. Sinop'un 2022 yılı Temmuz ayında yapılan ihracat 2 milyon 930 bin dolar olarak açıklanarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 arttığı görüldü. Sinop'tan yapılan ithalat ise 653 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 oranında azaldı.

En çok ihracat deniz ürünleri

Temmuz ayında Sinop'tan 38 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşirken yapılan ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımında ilk sırayı aylık toplam ihracatın yüzde 47,3'üne denk gelen 1 milyon 386 bin dolar ile "balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması" aldı. Listeyi sırasıyla 613 bin dolar ile "çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı" ve 193 bin dolar ile "ağaç dışı orman ürünlerinin toplanması" ürün grubu takip etti.

Sinop'tan 37 farklı ürün grubu ithal edilirken en çok 294 bin dolar ile "metal işleme makineleri ve takım tezgahları İmalatı" oldu. Devamında 91 bin dolar ile "motor ve türbin İmalatı" ve 90 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk İmalatı" ürün grubu yer aldı.

İhracatta Japonya, ithalatta Çin

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında Sinop'tan 62 farklı ülkeye ihracat yapıldığı kaydedilerek en çok 726 bin dolar ile Japonya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 660 bin dolar ile Güney Kore olurken üçüncü sırada 220 bin dolar ile Romanya oldu.

Temmuz ayında Sinop'a 24 farklı ülkeden ithalat gerçekleştiği kaydedilirken ilk sırada 426 bin dolar ile Çin, 125 bin odlar ile Almanya ve 80 bin dolar ile Güney Kore takip etti. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta temmuz ayında ihracat yüzde 31 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta temmuz ayında ihracat yüzde 31 arttı - Son Dakika
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