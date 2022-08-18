TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Temmuz ayında satılan konutların 227'sini ilk el satış, 425'ini ise ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı. Buna göre 2021 Temmuz ayında 716 konutun satıldığı Sivas 'ta bu yılın aynı ayında 652 konut satıldı.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Sivas'ta 113 ipotekli konut satıldı - Son Dakika

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