Sivas'ta 113 ipotekli konut satıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta 113 ipotekli konut satıldı

18.08.2022 10:49
Sivas'ta 113 ipotekli konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı. Buna göre 2021 Temmuz ayında 716 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 652 konut satıldı.

Kentte Temmuz ayında satılan 652 konutun 113'ünü ipotekli satışlar, 539'unu da diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Temmuz ayında satılan konutların 227'sini ilk el satış, 425'ini ise ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS

YORUMLAR
500
Vicdansızlığın böylesi... Hayvanlar su içmesin diye yalakları kırmışlar Vicdansızlığın böylesi... Hayvanlar su içmesin diye yalakları kırmışlar Sivas bal üretiminde zirvede Sivas bal üretiminde zirvede Tekirdağ'da Temmuz ayında 2 bin 135 konut satıldı Tekirdağ'da Temmuz ayında 2 bin 135 konut satıldı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 113 ipotekli konut satıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:43:16. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta 113 ipotekli konut satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement