Tüik: Yıllık Enflasyon Yüzde 80'in Üzerine Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Tüik: Yıllık Enflasyon Yüzde 80'in Üzerine Çıktı

05.09.2022 10:49
Tüik: Yıllık Enflasyon Yüzde 80'in Üzerine Çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta aylık enflasyon beklentilerin bir miktar altında kalarak yüzde 1,46 oldu. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 80,21’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta aylık enflasyon beklentilerin bir miktar altında kalarak yüzde 1,46 oldu. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 80,21'e ulaştı.

TÜİK ağustos ayına dair Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 oldu.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA FİYAT ARTIŞI SAĞLIKTA OLDU

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.

123 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ OLDU

Bu yılın ağustos ayında, endeks kapsamındaki 144 temel başlıktan 16 temel başlığın endeksinde düşüş olurken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA GRUBU İSE YILLIK FİYAT ARTIŞINDA BAŞI ÇEKTİ

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 72,53 ARTTI

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 72,53, aylık yüzde 3,17 oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,31 olarak hesaplandı.

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon oranları hakkında açıklama: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon oranları hakkında açıklama: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesinde TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesinde TÜİK'in araştırması ortaya koydu! Türkiye'nin en mutsuz ili Diyarbakır, en mutlu ili Isparta TÜİK'in araştırması ortaya koydu! Türkiye'nin en mutsuz ili Diyarbakır, en mutlu ili Isparta
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Yıllık Enflasyon Yüzde 80'in Üzerine Çıktı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:47 CHP lideri "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:53:37. #1.13#
SON DAKİKA: Tüik: Yıllık Enflasyon Yüzde 80'in Üzerine Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement