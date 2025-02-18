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Ekonomi

Türkiye-İtalya Yatırımları Artıyor

Türkiye-İtalya Yatırımları Artıyor

Bakan Kacır, Türkiye ve İtalya'nın ticaret işbirliğini geliştirdiğini ve Baykar'ın Piaggio yatırımını değerlendirdi.

18.02.2025 15:17
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İtalyan yatırım dinamikleri yeni ve çok büyük gelecek vaat eden bir mahiyeti kazanmıştır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made In Italy Bakanı Adolfo Urso ile bir araya geldi. Heyetler arası gerçekleşen görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bakan Kacır yaptığı açıklamada Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmine ilişkin bilgi erdi. Kacır, " Akdeniz'in önde gelen iki üretim merkezi olan Türkiye ve İtalya; geçmişi yüzyıllara dayanan ticari ve ekonomik ortaklığını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl İtalya'ya 13 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İtalya, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği beş ülke arasında yer aldı. Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde, iki ülke arasında tesis edilen güçlü ticari bağlar neticesinde, karşılıklı ticaretimiz 30 milyar dolarlık hedefini aştı" ifadelerini kullandı.

"Baykar'ın, Piaggio Aerospace yatırımı Türkiye ile İtalya arasındaki yeni bir dönemin işaret fişeği"

Bakan Kacır son 22 yılda bin 500'den fazla firmanın Türkiye'ye 5 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirdiğini söyledi. Türk savunma ve havacılık firması Baykar'ın İtalyan Havacılık Şirketi Piaggio Aerospace yatırımı ile ilgili de konuşan Kacır, "Lider savunma ve havacılık firmamız Baykar'ın, köklü İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace yatırımını hedeflerimiz doğrultusunda atılmış tarihi bir adım, iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji işbirliğinde yeni bir dönemin işaret fişeği olarak değerlendiriyoruz. Bu yatırımla, Türk-İtalyan yatırım dinamikleri yeni ve çok büyük gelecek vaat eden bir mahiyeti kazanmıştır" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, "Türkiye ve İtalya'nın; sanayi, teknoloji, yatırım ve inovasyon alanlarındaki ortaklığını, iki ülkenin küresel pazarlardaki konumunu ortak çıkarlar çerçevesinde pekiştirecek stratejik vizyonun bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, sayın bakanla; savunma sanayi, havacılık, uzay gibi yüksek teknoloji odaklı sektörler başta olmak üzere yeni işbirliği fırsatlarını detaylı şekilde ele aldık" diye konuştu.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso da "İş hacmimizi 24 milyar dolardan 32 milyar dolara çıkardık. İki tarafın da ticareti dengeli bir şekilde arttı. İtalyanların Türkiye'de yaptığı yatırımlar da sürekli artmakta. Uluslararası düzlemde Türkiye'nin rolünün hep bir adım daha ileriye gittiğine şahit oluyoruz. Akdeniz havzasında İtalya, Türkiye açısından bir numaralı partner konumunda. Daha iyisini yapabiliriz. Türkiye ile daha kuvvetli bir ortaklığı inşa etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Baykar'ın İtalyan şirket Piaggio Aerospace satın alımına ilişkin de konuşan Adolfo Urso, "Baykar'ın yatırımını bizzat takip ettim. Fabrikaya ziyarette bulundum. Fabrika çalışanlarına fabrikanın yeni sahiplerini tanıttım ve alkışlarla karşılandı. Bu aynı zamanda birlikte yeni bir teknoloji alanı olan drone üretimini daha ileriye götürmek için bir fırsat olacak. Aynı zamanda yine bu iş birliği temel alınarak daha yenileri olabilecek, Baykar ve Leonardo arasında iş birlikleri inşa edecek. Bu sayede İtalya'daki fabrikalar daha da güçlenecek, daha ileri gidecek ve bu iki firma Avrupa'da daha güçlü olarak birlikte adımlar atacaklar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Havacılık, Savunma, Türkiye, Ekonomi, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-İtalya Yatırımları Artıyor - Son Dakika

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