Türkiye-Kanada STA müzakereleri başladı, ilk tur yıl sonunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Kanada STA müzakereleri başladı, ilk tur yıl sonunda

11.07.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri başlatıldı. Yaz boyunca paydaş anketiyle hazırlık yapılacak, ilk tur görüşmelerin yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2,7 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye ile Kanada arasında akdedilmesi planlanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) konusunda iki ülke liderlerinin yaptığı değerlendirmenin ardından gözler kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşmelerine odaklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye ile Kanada arasındaki STA müzakerelerini başlattı.

İki ülke arasında akdedilecek STA'ya yönelik müzakerelere hazırlık kapsamında yaz dönemi boyunca kapsamlı ve yoğun bir çalışma yapılacak.

Ticaret Bakanlığı, müzakere sürecinin tüm paydaşların katkısıyla yürütülmesini amaçlıyor. Bunun ardından iki ülke arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkiler ile muhtemel STA'ya ilişkin değerlendirmelere odaklanılacak. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile diğer ilgili tarafların görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik kapsamlı bir paydaş anketi Bakanlık tarafından kamuoyunun erişimine açılacak.

Elde edilecek katkılar doğrultusunda Türkiye'nin müzakere pozisyonu bütüncül bir yaklaşımla oluşturulacak. Bunun da müzakere sürecine hazırlık zemini oluşturması bekleniyor.

İlk tur müzakerelerinin yılın son çeyreğinde yapılması planlanıyor

Söz konusu teknik çalışma gruplarının kapsam belirleme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından müzakere çerçeve belgesi hazırlanacak. Sonrasında müzakereler öncesindeki hazırlık süreci nihayete erdirilecek.

Türkiye ile Kanada arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin ilk turunun yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yeni bir aşamaya taşınması yönünde önemli bir adımın bu sayede atılması planlanıyor.

İki ülke dış ticaret hacmi yıllık 2,7 milyar dolar

Türkiye'nin geçen yıl Kanada'ya ihracatı 1 milyar 577 milyon 398 bin dolar, bu ülkeden ithalatı da 1 milyar 162 milyon 825 bin dolar oldu.

Böylece geçen yıl iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2 milyar 740 milyon 223 bin doları buldu. Bu yılın 5 aylık döneminde de Türkiye'nin ihracatı 619 milyon 168 bin dolar, ithalatı 652 milyon 257 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracat fasıllara göre incelendiğinde, 2025'te kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler 158 milyon 781 bin dolarla ilk sırada geldi. Bu faslı 104 milyon 436 bin dolarla demir ve çelik, 97 milyon 45 bin dolarla demir veya çelikten eşyalar takip etti.

Ticaret bakanları bir araya gelmişti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı ilerletmek amacıyla haziran başında görüşme yapmıştı.

Görüşmede enerji sektörü, işbirliğinin daha da geliştirilmesi açısından "umut vadeden bir alan" olarak görülmüştü.

Nükleer enerji alanındaki işbirliği imkanlarının, Kanada'nın CANDU (nükleer reaktör) teknolojisinin Türkiye'nin kaynak çeşitlendirme hedeflerine sağlayabileceği olası katkılar da dahil olmak üzere incelenmesi konusunda anlaşılmıştı.

STA görüşmeleriyle iki ülke arasında savunma sanayisinden enerjiye kadar birçok alandaki işbirliklerinin artırılması ve ticaret hacminin katlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Kanada, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Kanada STA müzakereleri başladı, ilk tur yıl sonunda - Son Dakika

Trump’ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor
Annenin sevgilisinden iki kızına istismar Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu
Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum
Cilo Dağı’nda temmuzda kar mücadelesi Cilo Dağı'nda temmuzda kar mücadelesi
Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı
Kocaeli’de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti

11:29
Dikkat Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
11:22
Resmi Gazete’de yayımlandı Memurların tazminat sistemi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:35
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak “Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...“
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa..."
10:18
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
09:47
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 11:52:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye-Kanada STA müzakereleri başladı, ilk tur yıl sonunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.