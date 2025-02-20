Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi

Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, "Katar ve Türkiye arasındaki ekonomik ve finansal ortaklık, ortak vizyon ve işbirliğinin neler başarabileceğinin güçlü bir kanıtıdır.

20.02.2025 14:19
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Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, "Katar ve Türkiye arasındaki ekonomik ve finansal ortaklık, ortak vizyon ve işbirliğinin neler başarabileceğinin güçlü bir kanıtıdır. Geleceğe baktığımızda, bu sağlam temeli daha da güçlendirmeye, yeni fırsatları keşfetmeye ve ortak refah için çalışmaya devam edelim." dedi.

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile iki ülke temsilcilerinin katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, Türkiye'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Geçen yıl kasım ayında Ankara'da bizlere gösterdiğiniz nazik misafirperverliğin ardından sizlerle burada olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Ankara'daki görüşmeler son derece verimli geçti ve sadece birkaç ay sonra bu iyi çalışmaları sürdürerek, ülkelerimiz arasındaki büyüyen ortaklığa daha da katkıda bulunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Katar ve Türkiye, karşılıklı saygıya ve ortak refah ve kalkınma vizyonuna dayanan derin bir bağa sahiptir.

Yıllar içinde, önemli yatırımlar ve ortak girişimlerle şekillenen dinamik ekonomik ilişkilerimizi güçlendirdik. Enerji sektöründeki işbirliğimiz, özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmaları sayesinde önemli bir büyüme kaydetmiş ve ekonomilerimizin çeşitlendirilmesine katkı sağlamıştır. 2015 yılında imzalanan LNG anlaşması, uzun vadeli taahhütlerimizi pekiştiren ve ortak büyümemize önemli katkı sağlayan kritik bir adım olmuştur."

Kasım ayında Yüksek Stratejik Komite'nin onuncu toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte eş başkanlık etmek üzere Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Al-Kuwari, "Toplantılardan açıkça görüldü ki her iki ülke de hem bölgesel hem de uluslararası gelişmeler konusunda benzer bir bakış açısına sahip olup, ekonomik ve stratejik ilişkilerimizi derinleştirme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Alınacak stratejik kararlar, ikili işbirliğimizin geleceğini şekillendirecek ve ekonomik büyümeyi daha da ileriye taşıyacak"

Kasım ayındaki toplantının en önemli sonuçlarından birinin, yatırım ve ticarete odaklanan bir dizi anlaşmanın imzalanması olduğunu anımsatan Al-Kuwari, "Bugün bu temelin üzerine inşa ederken, ülkelerimiz ekonomilerini daha fazla entegre etmeye hazırlanıyor ve teknoloji, savunma ve turizm gibi sektörlerde işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki konulara katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu bildiren Al-Kuwari, alınacak stratejik kararların, ikili işbirliğinin geleceğini şekillendireceğini ve ekonomik büyümeyi daha da ileriye taşıyacağını söyledi.

Al-Kuwari, "Ülkelerimiz ayrıca yeni işbirliği alanlarını keşfetmeye kararlıdır. Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) arasında müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşması, ticaret ve yatırım akışlarını artırma yolunda önemli bir adımdır. Bu anlaşmanın yeni pazarlar açması, ticaret engellerini azaltması ve her iki ülkenin ve bölgenin genelinde işletmeler için daha elverişli bir ortam yaratması beklenmektedir. Katar ve Türkiye arasındaki ekonomik ve finansal ortaklık, ortak vizyon ve işbirliğinin neler başarabileceğinin güçlü bir kanıtıdır. Geleceğe baktığımızda, bu sağlam temeli daha da güçlendirmeye, yeni fırsatları keşfetmeye ve ortak refah için çalışmaya devam edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi - Son Dakika

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